Natalia Sette 06 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' muestra las consecuencias de someter a su cuerpo a mucho estrés semanas antes de dar a luz

Marta Castro habla de los kilos que ha engordado durante su embarazo

Marta Castro ha estado acumulando estrés estas semanas previas al parto debido a la improvisada mudanza que tuvieron que hacer. Aunque su plan era mudarse en verano, cuando la niña ya hubiera nacido, la vida tenía otros planes para ellos . Con el ajetreo y el no parar del nuevo hogar, el cuerpo de la exconcursante de ‘GH VIP’ no ha podido más y enseña ahora sus secuelas en la recta final del embarazo.

Tras su última visita al ginecólogo , la influencer se quedó más tranquila al saber que su hija estaba bien, en el peso y tamaño adecuado para las semanas que tiene. Sin embargo, esta paz ha sido momentánea, pues la influencer se enfrenta a una situación complicada: una mudanza embarazada de 33 semanas.

Marta y Rodri encontraron hace meses la casa de sus sueños. El problema es que es muy antigua así que necesita una importante reforma. Su idea era irse en verano a Asturias, de donde es ella, y pasar un par de meses allí con Rodri, su pequeña y su familia. Mientras tanto, los obreros trabajarían en la nueva casa para dejarla lista para septiembre.

No obstante, las cosas nunca salen como uno quiere y este ha sido el caso de Marta. La pareja ha tenido que mudarse a su nuevo hogar mucho antes de lo previsto y esto le ha ocasionado mucho estrés y ansiedad. “Esto son las consecuencias de los días que llevo de estrés”, ha comenzado diciendo a través de un ‘storie’.

La expareja de Fonsi Nieto no ha tenido nunca ningún problema en mostrar la realidad de su vida, sea buena o mala, y compartirla con todos sus seguidores. “Herpes al canto”, ha dicho mientras enseña la parte del labio dónde le está saliendo. El estrés intenso o prolongado eleva el cortisol, debilitando las defensas y permitiendo que el virus latente se reactive, y esto es precisamente lo que le ha pasado a Marta.

“No os podéis imaginar lo que me duele”, ha contado con honestidad. A la creadora de contenido no le queda otro remedio que intentar bajar su nivel de estrés y centrarse en los más importante ahora: su bebé. Le quedan apenas siete semanas para dar a luz y los nervios van siendo cada vez más latentes en la pareja. Lo único que desean es que todo salga bien y tener a su hija cuanto antes con ellos.