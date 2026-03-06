Marta Castro enseña las secuelas que le han salido a causa del estrés en la recta final del embarazo: “Me duele”
La exconcursante de 'GH VIP' muestra las consecuencias de someter a su cuerpo a mucho estrés semanas antes de dar a luz
Marta Castro habla de los kilos que ha engordado durante su embarazo
Marta Castro ha estado acumulando estrés estas semanas previas al parto debido a la improvisada mudanza que tuvieron que hacer. Aunque su plan era mudarse en verano, cuando la niña ya hubiera nacido, la vida tenía otros planes para ellos. Con el ajetreo y el no parar del nuevo hogar, el cuerpo de la exconcursante de ‘GH VIP’ no ha podido más y enseña ahora sus secuelas en la recta final del embarazo.
Tras su última visita al ginecólogo, la influencer se quedó más tranquila al saber que su hija estaba bien, en el peso y tamaño adecuado para las semanas que tiene. Sin embargo, esta paz ha sido momentánea, pues la influencer se enfrenta a una situación complicada: una mudanza embarazada de 33 semanas.
Marta y Rodri encontraron hace meses la casa de sus sueños. El problema es que es muy antigua así que necesita una importante reforma. Su idea era irse en verano a Asturias, de donde es ella, y pasar un par de meses allí con Rodri, su pequeña y su familia. Mientras tanto, los obreros trabajarían en la nueva casa para dejarla lista para septiembre.
No obstante, las cosas nunca salen como uno quiere y este ha sido el caso de Marta. La pareja ha tenido que mudarse a su nuevo hogar mucho antes de lo previsto y esto le ha ocasionado mucho estrés y ansiedad. “Esto son las consecuencias de los días que llevo de estrés”, ha comenzado diciendo a través de un ‘storie’.
La expareja de Fonsi Nieto no ha tenido nunca ningún problema en mostrar la realidad de su vida, sea buena o mala, y compartirla con todos sus seguidores. “Herpes al canto”, ha dicho mientras enseña la parte del labio dónde le está saliendo. El estrés intenso o prolongado eleva el cortisol, debilitando las defensas y permitiendo que el virus latente se reactive, y esto es precisamente lo que le ha pasado a Marta.
“No os podéis imaginar lo que me duele”, ha contado con honestidad. A la creadora de contenido no le queda otro remedio que intentar bajar su nivel de estrés y centrarse en los más importante ahora: su bebé. Le quedan apenas siete semanas para dar a luz y los nervios van siendo cada vez más latentes en la pareja. Lo único que desean es que todo salga bien y tener a su hija cuanto antes con ellos.