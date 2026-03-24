La pesadilla de Rosario Matew durante su viaje a Los Ángeles: “Nos asustamos un montón”

Natalia Sette 24 MAR 2026 - 16:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta el susto que se han llevado durante su increíble viaje a Estados Unidos

Rosario Matew muestra las secuelas físicas que arrastra tras su paso por ‘Supervivientes’

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Rosario Matew ha vivido uno de esos momentos que cualquier persona teme al irse de viaje. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido con sus seguidores el gran susto que se ha llevado durante su viaje a Los Ángeles, donde se encuentra disfrutando de unos días de desconexión junto a Stiven , su pareja.

Todo ocurrió cuando ambos decidieron cambiarse de hotel. Rosario ha explicado que habían decidido trasladarse porque su siguiente plan era visitar los famosos parques de Disney Parks para cumplir uno de sus sueños, estar donde estuvo Walt Disney. Esto implicaba volver a hacer las maletas y prepararse para el traslado.

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Sin embargo, lo que empezó como una simple recogida de maletas terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. “Nos hemos llevado un susto hoy”, ha comenzado relatando en sus stories. Y es que, en medio del caos de maletas y bolsas, se dieron cuenta de que algo fundamental no aparecía: los pasaportes.

La preocupación fue en aumento a medida que pasaban los minutos. “No encontrábamos los pasaportes por ningún sitio”, ha explicado intentando transmitir el nerviosismo del momento. La situación llegó a tal punto que empezaron a plantearse los peores escenarios: “Pensamos que se nos habían olvidado en el vuelo o donde alquilamos el coche”.

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Un contratiempo así, especialmente en un viaje internacional, puede convertirse en un problema serio. Por eso, Rosario no ha dudado en reflexionar sobre la importancia de estar bien preparado cuando se viaja. “Conforme viajo más y voy viendo más cosas, más le doy importancia a un buen seguro de viaje”, ha confesado. A pesar del susto inicial, la influencer asegura que esta experiencia ha sido todo un aprendizaje.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Tras revisar una y otra vez sus pertenencias, aparecieron donde menos lo esperaba. “Por suerte los pasaportes han aparecido en un bolsillo de un bolso que yo llevo que tiene como tres compartimentos”, ha explicado. Un lugar en el que, según ella misma reconoce, “nunca suele meter nada”.

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El momento del hallazgo fue todo un alivio. “Ahí hemos podido respirar”, ha concluido la creadora de contenido aliviada. Una vez solucionado el problema, la pareja de enamorados ha continuado su viaje hacia los parques de Disney y muy ilsuionados por poder cumplir un sueño. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está compartiendo todos los momentazos del viaje a través de sus redes sociales.