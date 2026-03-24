Lorena Romera 24 MAR 2026 - 13:23h.

La colaboradora de '¡De Viernes!' dedica unas palabras al aristócrata italiano tras el detalle que ha tenido con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia padre felicita el cumpleaños a Alejandra Rubio y ella responde: "Suegro, te quiero mucho"

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Carlo Costanzia padre ha dedicado a Alejandra Rubio unas preciosas palabras por su 26º cumpleaños. El aristócrata italiano ha puesto en valor su figura como mujer luchadora ante las críticas y su papel como madre. El exmarido de Mar Flores asegura que se siente "orgulloso" de que sea la progenitora de sus nietos. Un detalle que ha emocionado a Terelu Campos, que no ha dudado en hacerle llegar un mensaje público agradeciéndole el gesto.

La colaboradora de '¡De Viernes!' no ha podido evitar responder a Carlo Costanzia padre al ver la publicación con la que ha homenajeado a su hija. Hoy, que cumple 26 años, el italiano ha publicado en su perfil de Instagram una foto suya para decirle al mundo lo feliz que está de tenerla en su vida. "Estoy muy orgulloso de que seas la madre de mis nietos", ha declarado.

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Además, el aristócrata ha lanzado un órdago a su favor tras las críticas por la exclusiva de su embarazo. "Ser despreciada por idiotas es el precio a pagar por no ser como ellos", ha sentenciado. Una defensa a ultranza de la figura de Alejandra Rubio que ha conseguido emocionar a Terelu Campos, que ha comentado públicamente en este post, dejando claro, una vez más, que su relación con Carlo Costanzia padre es bastante estrecha.

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Haciendo caso omiso al posible debate que pueda surgir a raíz de este mensaje, sobre si su postura se inclina más hacia el italiano o hacia Mar Flores, la hermana de Carmen Borrego ha querido expresar cómo se siente tras leer estas emotivas palabras. "Gracias, Carlo abuelo, por tu cariñosa felicitación a lo más importante de mi vida, el amor de mi vida. Mi motor para seguir luchando, por ella y por la familia que han formado", señala la presentadora y colaboradora de televisión.