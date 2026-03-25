La advertencia de los médicos a Ivana Icardi tras su operación de remodelación corporal

Natalia Sette 25 MAR 2026 - 12:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre el progreso de su operación y su visita al médico

Ivana Icardi habla de la difícil recuperación de su operación

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Desde que se realizó la remodelación corporal completa, Ivana Icardi ha compartido con sus seguidores cada paso del proceso. Desde la operación en sí, hasta el outfit de su primer evento postoperatorio . Aunque las semanas avanzan y cada vez se siente mejor, hay ciertas cosas con las que tiene que seguir teniendo cuidado. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta ahora la advertencia que le han dado sus médicos.

A pesar de las constantes críticas que recibe por haber pasado por quirófano, la exconcursante de ‘GH DÚO’ sigue hablando abiertamente de su operación. Hace ya más de un mes que Ivana ha vivido con la faja puesta prácticamente todas las horas del día. Es necesario llevarla las primeras semanas ya que ayuda a la piel a adaptarse a la nueva forma del cuerpo, facilita la cicatrización y mejora la circulación.

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No obstante, aunque sea beneficioso, llega un momento en el que se vuelve molesto y por fin Ivana se las ha podido quitar. En la última revisión que ha tenido con su médico, le han dado permiso para empezar a vivir sin ellas. “Por fin estooooy sin fajas”, ha puesto emocionada en sus ‘stories’.

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La felicidad que siente es infinita aunque es consciente de que su cuerpo va a experimentar grandes cambios. “Me advirtieron que me voy a hinchar porque ya no estaré presionada, pero es parte del proceso”, ha explicado abiertamente. El resultado final y definitivo, con la piel totalmente adaptada y la inflamación desaparecida, no lo verá hasta pasados 6 meses de la operación. Hay casos que tienen que esperar hasta un año para ver su nuevo cuerpo.

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La argentina ha enseñado también cómo tiene el brazo dónde le ha afectado la fibrosis. Esto es una complicación que consiste en una cicatrización interna excesiva. Se manifiesta como zonas duras, irregularidades o bultos bajo la piel tras la complicada cirugía. “Hoy me pincharon enzimas para la fibrosis del brazo (parece doloroso pero no lo fue)”, ha asegurado la cantante.

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Además de actualizar su proceso de recuperación de la operación, la influencer ha contado también que está pasando por un momento delicado de salud. “Tengo los oídos tapados y con dolor un rato en un lado, un rato en el otro; los labios secos, no paro de moquear y me tengo que poner vaselina hasta en las uñas de tanto sonarme”, ha contado con sinceridad. La exconcursante de ‘Supervivientes’ espera recuperarse pronto ya que tiene un viaje en unos días para ver a su familia.