Rocío Molina 25 MAR 2026 - 12:12h.

La hija de Terelu Campos ha celebrado su 26º cumpleaños en el restaurante del que llaman "el rey de las verduras", de cocina y gastronomía propias de Navarra

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Alejandra Rubio no va a olvidar fácilmente su 26º cumpleaños. La hija de Terelu Campos ha vivido muchas emociones desde que anunciase en '¡De viernes!' su segundo embarazo. Lo que ella esperaba como un momento dulce no lo ha sido por las críticas que ha recibido tras dar esta exclusiva. Sobrepasada y triste, la influencer ha tomado la decisión de alejarse de la televisión. Y, aunque todo ello ha sido difícil de encajar, eso no le ha impedido recibir este día especial con una fiesta muy bien rodeada por sus amigos en uno de los restaurantes más famosos de Madrid.

Ha sido la propia Alejandra Rubio la que ha compartido en su perfil oficial de Instagram varias imágenes de su fiesta en 'El huerto de Floren Domezain', un espacio en plena calle Génova que basa su esencia en la cocina y gastronomía de Navarra, llevada por el chef Floren Domezáin. Un espacio del que llaman el "rey de las verduras" en el que la colaboradora de 'Vamos a ver' ha celebrado este cumpleaños en el que está de nuevo embarazada.

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Un día muy especial y necesario para desconectar de todo lo que ha vivido en las últimas horas y días. Su fiesta ha contado con la presencia de algunos de los mejores amigos de la nieta de María Teresa Campos, aunque también ha habido importantes ausencias. Ni su madre Terelu Campos ni su padre han aparecido en ninguna de las fotos, ni tampoco se tiene confirmación aún gráfica de que estuviera su novio Carlo Costanzia en la cena. Pero aún así, la influencer ha soplado las velas muy bien rodeada en este restaurante del Grupo La Fábrica.

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Este restaurante se caracteriza por poner sobre la mesa lo mejor de los huertos de Tudela, siendo su chef proveedor de hortalizas y otros vegetales a importantes restaurantes. Destaca de su carta, sobre todo, el tomate al que le llaman 'solomillo de la huerta' y que son piezas de gran tamaño y mucho sabor, las lechugas hidropónicas que sirven además para decorar el comedor y alcachofas fritas en flor con una elaboración del propio autor.

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El resto de platos que aparecen también, y que han podido probar Alejandra Rubio y su círculo más cercano, son también de estilo tradicional como pochas de Tudela, migas al pastor, arroces a la brasa o bacalao al pilpil. El precio medio por persona oscila entre los 45 y 75 euros, dependiendo si uno se decanta más por las famosas verduras o si se añaden platos de carne o de pescado.

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El look escogido por Alejandra Rubio para su fiesta

La influencer, que ha lucido una corona de princesa en un recogido, ha apostado por con un minivestido negro con encaje y transparencias. Un look con el que ha dejado ver su incipiente barriguita y con el que ha soplado las velas de su 26º cumpleaños en una tarta con forma de corazón. La guinda perfecta para Alejandra Rubio que ha sonreído desenfada tras pasar horas y días antes de mucha tensión.