Rocío Molina 24 MAR 2026 - 13:48h.

El exconcursante de 'GH DÚO' habla del papel de su madre Carmen Borrego en el último encontronazo que ha tenido con Alejandra Rubio

El demoledor zasca de José María Almoguera a Alejandra Rubio tras el anuncio de su segundo embarazo en '¡De viernes!'

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La tensión entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera sigue sin bajar de intensidad tras las últimas declaraciones del hijo de Carmen Borrego al enterarse de la noticia de su segundo embarazo. El exconcursante de 'GH DÚO' se ha mostrado tajante cuando los periodistas le han preguntado por las últimas palabras de su prima y se ha pronunciado sobre el papel de su madre en este conflicto.

En un día en el que Alejandra Rubio está de celebración de cumpleaños y ha contado que se retira de la televisión por un tiempo se podría esperar que José María Almoguera se habría puesto en contacto con ella para felicitarla, pero los últimos acontecimientos han distanciado más a los dos primos. El hijo de Carmen Borrego lo ha admitido con una sonrisa irónica cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado que no ha tenido contacto y ha sido todavía más rotundo con sus palabras.

"Nos llevábamos", ha sentenciado, dejando claro que el vínculo familiar se ha roto por ahora de manera definitiva. Después de su polémica felicitación a Alejandra Rubio por su segundo embarazo del que él se enteraba en ese preciso momento y dejaba claro que disfrutase "con los que realmente consideres que son tu familia", el sobrino de Terelu Campos tiene poco más que añadir al respecto.

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Aunque sí que ha querido pronunciarse por el papel de su madre Carmen Borrego en este asunto y, al igual que ha hecho Alejandra Rubio, la ha dejado al margen de su conflicto.

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La propia Carmen Borrego ha evitado hablar y se ha limitado a dar la enhorabuena a su sobrina. Pero, ¿este silencio y el decir que su madre no se ha posicionado ni a su favor ni en favor de Alejandra Rubio, ¿le ha sentado mal a José María Almoguera? El exconcursante de 'GH DÚO' ha respondido:

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"Eso no es verdad. Mi madre no ha salido directamente. Por eso no ha querido pronunciarse", ha dicho acerca de ese silencio y saliendo él en defensa de su madre Carmen Borrego antes esa imagen de desprotección hacia él que están sugiriendo.

Lo que empezó como una felicitación por la noticia de su embarazo ha terminado en un cruce de reproches familiares que parece no tener vuelta atrás y que ha hecho, junto a las críticas recibidas por su última entrevista, que la influencer se haya visto superada y haya decidido retirarse de la televisión.