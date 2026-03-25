Lorena Romera 25 MAR 2026 - 13:37h.

La hija de Terelu Campos ha enseñado un vídeo del sorprendente regalo que ha recibido, cuyo remitente desconoce

Alejandra Rubio manda un mensaje a Carlo Costanzia padre tras el detalle por su cumpleaños: "Te quiero mucho"

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Alejandra Rubio cumple años en un momento de lo más convulso: embarazada de su segundo hijo y habiendo tomado la decisión de retirarse de la televisión después de conceder su primera entrevista en un plató. La hija de Terelu Campos ha explicado que se siente "superada" y ha reconocido que no está preparada para aguantar según qué situaciones mientras gesta a su segundo hijo en común con Carlo Costanzia. Intentando evadirse, la influencer ha reunido a sus amigos para celebrar sus 26 primaveras. Además, ha recibido un regalo de lo más inesperado.

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La sobrina de Carmen Borrego ha reunido a sus mejores amigos en un emblemático restaurante de Madrid: el huerto de Floren Domezain, el plena calle Génova, que ofrece una carta basada en la cocina y gastronomía en Navarra. Un menú que destaca por el tomate al que llaman 'solomillo de la huerta', las lechugas hidropónicas y las alcachofas fritas en flor.

Un día muy especial en el que la escritora, que publica su primera novela el próximo mes de mayo, Si decido arriesgarme, ha recibido un sorprendente regalo. Hablamos de un ramo de flores. Concretamente rosas en color rojo, rosa y blanco, que simbolizan el amor, la ternura y la inocencia, en ese orden. Un obsequio que ha dejado sin palabras a la que fuera colaboradora de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo', que ha decidido abandonar su puesto como tertuliana.

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"No sé de quién son, pero mil gracias", ha escrito la nieta de María Teresa Campos junto a un vídeo en el que muestra el impresionante bouquet. Pero, aunque la creadora de contenido no sabe quién es exactamente el remitente, sí que incluía una nota que dejaba ciertas pistas: "Querida Ale, de parte de tu fan club italiano, te deseamos un superfeliz cumple. Te queremos mucho".