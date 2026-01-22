Pedro Jiménez 22 ENE 2026 - 01:15h.

La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones 9' no ha podido evitar romperse: "Me doy vergüenza"

Borja y Almudena revelan cómo va su relación en un conmovedor reencuentro, reconociendo lo duro que está siendo todo: "Ha sido difícil"

Compartir







Cristina ha estado presente este miércoles en 'El debate final de las tentaciones' y nada más entrar, la que fue tentadora en 'Villa Montaña' no ha podido evitar romperse muy arrepentida por "haber todo una relación de 11 años". "Me he emocionado con su historia. No lo estoy pasando nada bien", ha comenzado diciendo la canaria. Cristina ha confesado que, a pesar de que ha sido la tentadora y entró a 'La isla de las tentaciones 9' soltera, se siente culpable y no logra olvidar asimilar todo lo que ha pasado.

Y es que muchas veces creemos que los tentadores, por el hecho de no entrar con pareja, no tienen sentimientos, algo que Cristina se ha encargado de hacernos creer que no es así, puesto que la hemos visto muy afectada y creyéndose en todo momento el motivo de la ruptura entre Almudena y Darío.

Las opiniones en el plató se han sucedido, con Suso Álvarez asegurando que ella no es el motivo de nada y Marta Peñate señalando más la actitud que tuvo Cristina en la hoguera final de Darío y Almudena.

"No me lo voy a perdonar en la vida"

"No me lo voy a perdonar en mi vida. No me siento orgullosa de mi paso por 'La isla de las tentaciones 9'. Me doy vergüenza. En muchas ocasiones se me ha visto muy sobreactuada", ha dicho una Cristina que se ha dirigido a Almudena para pedirle disculpas, y también a Darío, por "quitarle una pedazo de mujer".

Darío y Almudena le han dado todos los ánimos posibles, puesto que la tentadora está pasando en estos momentos por su peor etapa. Ambos le han dejado claro que si han caído es por ellos mismos y porque se han tentado, como en el caso de Darío.

El cara a cara entre Soraya y Cristina

Soraya, extentadora con la que se le relacionó a Darío tras acabar 'La isla de las tentaciones 9', ha protagonizado un tenso cara a cara con Cristina no sin antes aclarar si ha tenido algo más con Darío desde el reencuentro: "Desde ahí no tuve ningún tipo de contacto".

Tras estas palabras, ha tachado a Cristina como una "sibilina", y ha explicado el motivo de por qué: "Me echó de un grupo que teníamos las solteras". Ha sido decir esto que rápidamente Cristina ha saltado ante Soraya, incluido Darío, que ha comentado en un momento dado que es lo que todas las solteras querían, "echarla del grupo". ¡Dale play al vídeo para ver el tenso cara a cara que han mantenido en 'El debate final de las tentaciones'!