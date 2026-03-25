Daniela blume comparte fotos inéditas de su boda secreta

Rocío Molina 25 MAR 2026 - 17:28h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha sacado a la luz las fotos inéditas de su boda secreta, celebrada hace ocho meses y embarazada

Daniela Blume muestra su figura un mes después de dar a luz a su segundo hijo: "Los viajes del cuerpo"

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Daniela Blume ha compartido fotos inéditas de su boda secreta, un enlace que tuvo lugar hace ocho meses y que celebró embarazada de su segundo hija. La exconcursante de 'GH VIP' ha echado la vista atrás en el tiempo y tras su nueva experiencia con la maternidad, la creadora de contenido ha visto buen momento para sacar a la luz las instantáneas de este día tan especial y original que vivió el pasado mes de julio.

Además de recalcar la curiosa coincidencia de vivir su boda embarazada de cinco meses, tal como lo hiciera su madre con ella en el pasado, la actriz ha reflejado lo feliz que fue ese día vestida de novia y lo atípica que fue su llegada al altar.

A Daniela Blume no le impidió nada para disfrutar de su gran día ni las molestias propias del embarazo, ni el tener que llevar ella misma el coche para ir al lugar de la celebración. La exconcursante de 'GH VIP' así lo ha mostrado en un álbum en el que se la ve feliz y sonriente, pero también en el garaje y al volante, hecha toda una todoterreno, con su velo puesto. "Conduje el jeep hasta el altar, descalza, con el padrino dentro, con el velo puesto, qué risa… Qué nervios", ha escrito acompañando a estas instantáneas que son ya su mejor recuerdo.

Con total naturalidad, la sexóloga y creadora de contenido ha hablado de muchos temas como el duro relato de su segundo parto o también ha mostrado su figura a pocos días de dar a luz, pero todo lo relativo a su boda había sido un misterio hasta ahora. Algo que ha sido muy bien recibido por su legión de seguidores que nada más ver este álbum de su enlance le han llenado su perfil de Instagram de comentarios y likes.

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"Estás increíble", "preciosa", "se te ve radiante y feliz", "siento muchísima alegría de verte así", "preciosa" o "tan original como siempre", son algunos de los muchos halagos que la exconcursante de 'GH VIP' ha recibido tras esta sorprendente publicación que ha llegado ocho meses después, pero que son momentos que ella ahora ha querido compartir con sus seguidores.