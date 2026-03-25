Lorena Romera 25 MAR 2026 - 17:45h.

La madre de Carlo Costanzia ha tenido un revelador gesto tras conocer la decisión de Alejandra Rubio de dejar la televisión

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Hace unas horas, Alejandra Rubio sorprendía con su decisión de dejar la televisión. Lo hacía después de conceder su primera entrevista en '¡De Viernes!', donde anunciaba emocionada su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia. De ahí que el abandonar los platós de televisión, pocos días después, pillara a todos por sorpresa. La joven de 26 años explicaba que se siente "saturada". Un agridulce final que ya ha tenido todo tipo de reacciones. Entre ellas, la de Mar Flores.

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Fue ayer en 'Vamos a ver' cuando la hija de Terelu Campos explicaba sus motivos para decir 'hasta aquí' a su recorrido televisivo. También hacía alusión a no "sentirse del todo realizada". Unas declaraciones que han traído mucha cola y que, según ella, se están tergiversando. Tanto, que la escritora (que publicará Si decido arriesgarme el próximo mes de mayo) se ha visto obligada a publicar en sus redes el fragmento íntegro del momento en el que comunicaba su decisión.

"La verdad de lo que dije. No desinforméis, por favor. Aquí tenéis mi intervención. No he subido nada jamás que tenga que ver con la tele así, pero creo que ya es hora de que también haya hueco para la verdad y no solo para los creadores de contenido que cortan, pegan e inventan a su beneficio", ha expresado la sobrina de Carmen Borrego. Una publicación a la que su pareja, Carlo Costanzia, no ha tardado en dar 'me gusta', ofreciéndole su apoyo incondicional.

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Asimismo, Carlo Costanzia padre ha comentado en este post, dejando clara una vez más la estrecha relación que tiene con su nuera. Pero faltaba la reacción de Mar Flores. Aunque muchos pensaban que no iba a hacer nada al respecto, ya que lleva algún tiempo algo desaparecida -tampoco acudió a la boda de Irene Matamoros-, la modelo de 56 años ha tenido un revelador gesto que no ha pasado desapercibido para nadie.

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Y es que la madre de Carlo Costanzia le ha dado 'me gusta' a la publicación en la que Alejandra Rubio aclara su salida de la televisión, dando a entender su postura tras esta decisión. Además, se trata del primer like de la modelo en varias semanas, ya que no interaccionó ni a las fotos de su embarazo ni a la noticia de la publicación de su novela.