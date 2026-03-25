Melyssa Pinto enseña cómo van las reformas de su piso en Madrid

Natalia Sette 25 MAR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña el antes y después de su piso en Madrid tras las primeras reformas

La confesión inesperada de Mario Casas sobre Melyssa Pinto y su familia

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Melyssa Pinto continúa viviendo uno de sus momentos más ilusionantes y no deja de compartir cada paso con sus seguidores. Tras anunciar recientemente la compra de su espectacular casa , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido mostrar ahora cómo avanzan las reformas del piso en Madrid destinado a sus padres.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado un vídeo en el que enseña los progresos de la vivienda, implicando también a su familia en este proceso. “Nos acompañáis a mí y a mis padres a ver cómo va la reforma del pisito”, ha comenzado diciendo la novia de Mario Casas .

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Durante el recorrido, Melyssa muestra el antes y el después de varias estancias, sorprendiendo con el cambio radical que ha dado la vivienda. “Esto es cómo estaba antes, y ahora cómo está quedando”, ha explicado mientras enseña las imágenes comparativas. Uno de los cambios más llamativos ha sido el del suelo. “La tarima del pisito era de color gris y la hemos puesto en este tono tierra que le da muchísima más calidez”, ha detallado.

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Las paredes también han sufrido una transformación importante. Siguiendo con la temática cálida que le quiere dar, la influencer ha optado por cambiar el blanco que ya venía por un tono más ‘beige’. “La pared era en blanco y la hemos puesto en este ‘beige’ playa que es precioso”, ha contado.

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Sin embargo, una de las zonas que más ilusión le hace enseñar es el baño, ya que era la estancia que más reforma necesitaba. “Y por último, de momento, el baño que era lo que más reforma necesitaba y mirad cómo está quedando”, ha dicho mientras enseña el resultado.

Antes predominaban los tonos blancos y grises, pero ahora el espacio ha ganado personalidad con una combinación mucho más moderna: azulejos blancos en la parte superior y un elegante verde oscuro en la inferior, mientras que la ducha destaca con azulejos en tono verde botella.

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El resultado, aunque todavía en proceso, ya deja ver el estilo cuidado y acogedor que Melyssa quiere conseguir. “Poquito a poquito nos va a quedar precioso”, ha afirmado ilusionada. Además, este proyecto tiene un valor emocional añadido, ya que está pensado para sus padres. Tal y como ella misma ha confesado, verles felices con este nuevo hogar es una de sus mayores satisfacciones. “A mis padres les encanta”, ha admitido feliz.