El gesto de Omar Sánchez que confirmaría su reconciliación con Guacimara

Rocío Molina 25 MAR 2026 - 18:23h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo junto a su ex Guacimara que ha hecho pensar en una posible reconciliación

Omar Sánchez preocupa a sus seguidores con una profunda reflexión: "El dolor también enseña"

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Hay historias que tienen segundas oportunidades y parece que la de Omar Sánchez y Guacimara sería una de ellas. Al menos, el último vídeo que ha compartido el exconcursante de 'Supervivientes' junto a ella ha creado mucha ilusión entre sus seguidores. Estos no han dudado en preguntar si esta aparición significa que están juntos y el gesto que ha tenido el canario ha sido interpretado como una reconciliación.

Hace cuatro meses, el exmarido de Anabel Pantoja dejaba en shock a su comunidad al compartir un desgarrador comunicado en el que confirmaba su ruptura con la joven canaria con la que llevaba desde agosto. En un principio, el windurfista no daba muchos detalles y el motivo real se desvelaba en 'En todas las salsas'. Sin querer dar más repercusión, el exconcursante de 'Supervivientes' hacía unas confesiones acerca de cómo se planteaba enfrentar su futuro. "Estoy dispuesto a cambiar y mejorar", admitía al retomar su actividad en las redes.

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Centrado en su trabajo y apoyado por su familia, Omar Sánchez ha estado muy ocupado y se ha cerrado ha hablar de cómo tenía su corazón. De ahí que haya pillado por sorpresa el vídeo que ha subido en su perfil oficial de Instagram para mostrar un entrenamiento en pareja en la preparación de un hyrox. Y, junto al exconcursante de 'Supervivientes' aparece entrenando Guacimara, la joven canaria con la que estuvo alrededor de seis meses.

En las imágenes se ve al 'Negro', apelativo cariñoso con el que se dirigía a él Anabel Pantoja, y a Guacimara haciendo ejercicios con pesas, burpees, correr en cinta y otra tanda de actividades propuestas. Un entrenamiento de nivel para llevar a dúo la exigencia que requiere un hyrox (prueba que combina carrera y en la que se alterna cada kilómetro haciendo workouts). Y, aunque este es un vídeo explicativo de todo lo que se puede hacer para prepararse, el final muestra un abrazo y gestos cómplices entre ellos que han animado a pensar que son más que dos buenos amigos.

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"Mi corazón se llena de alegría", "cuanto amor veo yo aquí", "el amor siempre triunfa", "me alegro mucho de que vuelvan a estar juntos", "felicidades y a cuidar el amor", son solo un ejemplo de los muchos comentarios que ha recibido y que el propio Omar Sánchez ha dado 'Me Gusta', indicando con este gesto que no van mal desencaminados y que él y Guacimara se habrían dado una segunda oportunidad.