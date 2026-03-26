El dardo de Danna Ponce a Xavi Cortés al registrar a su bebé

Natalia Sette 26 MAR 2026 - 16:31h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' sube una imagen para que sus seguidores vean qué ha puesto Xavi Cortés al registrar a su bebé

Danna Ponce anuncia va a recorrer el mundo en autocaravana con su familia

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Danna Ponce está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. La exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha dado a luz a su tercera hija . Desde el primer momento, la influencer ha compartido cada paso de los primeros días de vida de Kala con sus seguidores, incluso ha lanzado un dardo a Xavi Cortés por lo que hizo al registrar a la niña.

La creadora de contenido está acostumbrada a publicar su día a día en las redes sociales. Con más de 400.000 seguidores en Instagram, Danna ha querido compartir cómo están siendo los primeros días siendo mamá de tres. Debido a que tuvo complicaciones en el parto, estuvo algunos días sin subir contenido y es ahora cuando está compartiendo qué pasó esos días.

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Una de las cosas fundamentales que tuvieron que hacer estando aún en el hospital fue registrar a la pequeña Kala. En este documento, se pide el nombre de la niña, los documentos de identificación de los padres, el estado civil de la pareja, entre otros. Este último es el causante de que Danna le lanzara un dardo a Xavi.

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La influencer sube una imágen a sus ‘stories’ dónde se puede ver el documento. En la casilla de “Matrimonios de los padres”, Xavi ha sido muy claro: “No existe”. Danna no parece haberse tomado muy bien esto. “Si os enseño esta foto y os digo que hoy hemos ido a registrar a Kala y en los papeles pone esto”, ha escrito junto a la fotografía.

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La pareja lleva junta desde 2022 y aunque han pasado por altibajos, sobre todo en 2024 cuando tuvieron una gran crisis, han seguido fuertes y defendiendo su amor hasta el final. Fruto de su relación han nacido dos niños: Máximo de 2 años y Kala, la bebé recién nacida. Muchos de sus seguidores esperaban que tras tener al primer hijo, Xavi le pidiera matrimonio a Danna, pero eso no pasó.

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Parece ser que la influencer esperaba lo mismo, pues no le ha hecho mucha gracia tener que poner en un segundo registro que siguen sin ser marido y mujer. No obstante, la youtuber no ha querido quedarse solo en lo negativo y ha destacado el papel de su novio durante el parto. “PERO durante todas las horas del parto se portó como el mejor, ¿qué hacemos?”, le ha preguntado con un tono de humor a sus seguidores.

Aunque aclara que durante las noches que estuvieron ingresados en el hospital durmió bastante, el tatuador se ha implicado al 100% desde el momento que llegaron a casa. “Ahora en casa está dando el cayo por las noches mucho mucho”, ha escrito Danna con sinceridad. Para terminar, le ha lanzado un bonito mensaje: “Te amamos papá”. Aunque esto ha quedado simplemente en un anécdota, parece que Danna busca que haya una boda cuánto antes ¿Habrá pillado la indirecta Xavi Cortés?