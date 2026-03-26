Lidia González 26 MAR 2026 - 15:11h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla del punto en el que se encuentra el acuerdo de custodia de su hijo con Rubo Blanco

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Jennifer Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad para actualizar todos los detalles de su vida, especialmente relacionados con su última ruptura. Por ello, después de someterse a una ligadura de trompas y explicar todos los motivos, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre el acuerdo de custodia de su hijo en común con Rubo Blanco. La influencer se sincera sobre ello, en exclusiva, para su canal de mtmad. ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infintiy!

“Hemos tenido que hacer algunos cambios”, explica la creadora de contenido. Después de haber roto su silencio para hablar sobre los detalles de la tutela de su pequeño, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha querido hablar del punto en el que se encuentra esta situación: “He tenido que ceder en bastantes cosas del convenio”. La influencer ha sufrido mucho con todo lo que pasó con su hija Ángel y no quiere llegar a ese extremo: “No tengo intención de entrar en otra guerra”.

Jennifer Lara desvela si está abierta al amor

Después de su último desengaño amoroso y su historial de decepciones, Jennifer Lara desvela si está abierta al amor. Tras explicar en qué punto se encuentra el acuerdo de custodia de su hijo Asia, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se confiesa por completo frente a las cámaras de mtmad y desvela en qué punto personal se encuentra. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en Mediaset Infinity!