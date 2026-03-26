Tadeo Corrales se somete a un nuevo retoque estético: “Se ve muy natural”

Natalia Sette 26 MAR 2026 - 10:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte los nuevos retoques que se ha hecho en la cara y muestra el antes y después

Sthefany Pérez, entre lágrimas, rompe su silencio tras su ruptura con Tadeo Corrales

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Tadeo Corrales nunca ha escondido sus retoques estéticos y esta vez no iba a ser menos. Tras su ruptura con Sthefany Pérez , el que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con total naturalidad el último retoque estético al que se ha sometido, generando una oleada de reacciones entre sus seguidores que, una vez más, no han pasado desapercibidas.

A través de sus redes sociales, el influencer ha explicado abiertamente, como ha hecho ya otra veces, cuáles eran sus intenciones antes de pasar por la clínica. “Quiero tratarme varias cositas que se pueden mejorar siempre”, ha comenzado diciendo. Entre los cambios que tenía en mente, destacaba uno en concreto: “Sobre todo sería el perfil de la nariz. Quiero ponerle un poquito de ácido para que me quede la nariz perfecta”.

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Pero no ha sido el único retoque. El exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' también ha apostado por mejorar el aspecto de sus labios. “Y una hidratación labial ya que me veo los labios un poco secos”, ha explicado señalando que este tipo de tratamientos le ayudan a sentirse mejor consigo mismo. “Esto me vendría perfecto para tener un look ideal”, ha añadido antes de mostrar el resultado final.

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Tras el procedimiento, el sevillano no ha dudado en enseñar el antes y el después, mostrándose satisfecho con el cambio. “Me los ha dejado divino, se ve natural”, ha asegurado mientras se mira al espejo tras la intervención. En la misma línea, la clínica encargada del tratamiento también ha querido pronunciarse, destacando el resultado obtenido: “Un resultado natural que potencia sus rasgos sin perder su esencia”.

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Sin embargo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, las redes no han tardado en reaccionar. Entre los comentarios, algunos usuarios han cuestionado ese resultado “natural” del que habla el influencer. “Jajajajaja súper natural”,ha escrito un seguidor con tono irónico. Otros, en cambio, han mostrado preocupación: “No te hace falta lo que vas a dañar tu cara”, ha comentado otro usuario.

A pesar de las críticas, Tadeo Corrales se mantiene firme en su postura. No es la primera vez que el influencer decide someterse a retoques estéticos ni tampoco la primera vez que recibe comentarios negativos por ello. Sin embargo, lejos de esconderse, continúa mostrándose transparente con su comunidad, compartiendo cada paso de sus cambios físicos.

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Lo que está claro es que Tadeo no piensa cambiar de opinión. Para él, verse bien es una elección personal y, aunque genere debate u opiniones negativas, seguirá apostando por los cambios que considere oportunos.