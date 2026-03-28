Javi y Eric decidieron usar las preguntas de sus seguidores para ir desvelando aspectos de su carrera

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Javi y Eric Buyer, dos de los youtubers españoles con más seguidores, revelan cuánto han llegado a ganar con su contenido en internet. Hasta ahora, ninguno de los dos había hablado de los temas financieros. En su última publicación, ambos realizaron un repaso de su carrera.

Javi y Eric decidieron usar las preguntas de sus seguidores para ir desvelando aspectos de su carrera. Y una de las cuestiones más repetidas era la de su salario. Javi reconoció que no sabría dar una cantidad exacta de lo que factura.

Casi 80.000 euros solo con un vídeo de YouTube

Javi confesó que tenían muy claro cuál había sido el vídeo más exitoso: "Si no me equivoco, el mes que más generamos fue el de La Vuelta a España. Creo que, si no llega, está muy cerca de los 80.000 euros, solo con YouTube". Aunque reconoció que no sabía cuánto es lo máximo que han logrado en un mes: "No sé cuánto es lo máximo que hemos facturado en un mes".

Pero dieron diferentes ejemplos de lo que habían ganado con algunos de sus vídeos más virales. En el caso de Javi, un vídeo del año pasado llegó a generarle 13.000 dólares, lo que equivale a 11.282 euros aproximadamente. En cambio, uno de los vídeos más destacados de Eric alcanzó 6.200 dólares, más de 5.380 euros.

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No solo viven de los vídeos de YouTube

Los dos jóvenes cuentan con perfiles en Twitch, donde también generan grandes sumas de dinero. Además, tienen redes sociales en la plataforma de streaming 'xBuyer', donde tienen casi 250.000 seguidores y sus vídeos cuentan con 50.000 visualizaciones de media.

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Además, forma parte de la Kings League, una liga de futbol 7 creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Por lo que los beneficios de YouTube son solo una pequeña parte de sus ingresos.