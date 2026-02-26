La CNMC ha abierto un expediente sancionador contra el creador de contenido por una posible infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual

Ibai Llanos habla como nunca de su cambio físico: "Un médico me dijo que si no cambiaba en un año podría morir en cualquier momento"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador contra Ibai Llanos por una posible infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. El procedimiento podría derivar, en el peor de los casos, en una multa de hasta 750.000 euros.

Aunque por el momento se trata únicamente del inicio de una investigación administrativa, el organismo regulador aprobó este pasado 19 de febrero la incoación del expediente.

Todo llega, según 'El Mundo', tras detectar que el creador de contenido podría no haber cumplido durante al menos un mes con determinadas obligaciones que la ley impone a los denominados usuarios de especial relevancia, categoría en la que se encuadran 'streamers' e 'influencers' con gran volumen de audiencia e ingresos.

La reacción de Ibai

El propio Ibai ha aclarado el motivo en la red social X, aseverando que el expediente estaría relacionado con la presentación de artistas de La Velada del Año 2025.

En esa emisión aparecían latas de una marca comercial y, según ha reconocido el 'streamer', no incluyó la etiqueta correspondiente que identificara el contenido como publicidad.

"Es por la presentación de artistas de la Velada 2025 que salían latas de coca cola y no puse el #publi", ha desvelado, añadiendo de forma irónica: "Pongo aquí #publi por si acaso".

Fiel a su estilo, el creador de contenido había reaccionado en un primer momento con su característico humor mencionando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la frase: "¿Cómo le haces esto a un hermano?".

La posible multa a la que se enfrenta

Tal y como se observa en el artículo 94 de dicha ley, "los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma deberán respetar lo dispuesto en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo IV del título VI cuando comercialicen, vendan u organicen las comunicaciones comerciales que acompañen o se inserten en sus contenidos audiovisuales".

Las infracciones graves contempladas en la normativa audiovisual pueden acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 30.000 -si es una infracción leve- y los 750.000 euros -si es grave-, dependiendo de la gravedad de los hechos y del volumen de ingresos asociados a la actividad. Incluso, si se tratara de una infracción muy grave, alcanzaría el 1.500.000 euros.

Se calcula en función de la gravedad de la infracción y de los ingresos brutos anuales del influencer. El importe máximo corresponde al techo legal previsto para este tipo de supuestos, pero no implica que esa sea la cantidad que finalmente se imponga a Llanos.

La CNMC dispone de un plazo máximo de 12 meses para instruir el expediente y dictar resolución. Durante ese proceso, Ibai podrá presentar alegaciones y aportar la documentación que considere necesaria para su defensa.