El popular youtuber celebra este jueves, 26 de marzo, su 31º cumpleaños, inmerso en la preparación de La Velada del Año 6

Ibai Llanos aclara el motivo por el que la CNMC ha abierto un expediente contra él: se enfrenta a una multa de hasta 750.000 euros

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Este jueves, 26 de marzo, Ibai Llanos cumple 31 años. Convertido ya en una de las mayores estrellas digitales del mundo, con millones de seguidores y eventos multitudinarios como La Velada del Año, su vida profesional hace ya tiempo que dejó de ser anónima. Sin embargo, hay una parcela que el popular streamer ha protegido con especial cuidado: su relación con Carmen Cardenete, su pareja desde hace años y una de las personas más importantes de su vida fuera de las cámaras.

Mientras Ibai se encuentra inmerso en la preparación de la sexta edición de La Velada, que se celebrará el próximo 25 de julio en La Cartuja de Sevilla, a su lado permanece su pareja, quien más de 10 años después de comenzar su historia de amor, sigue siendo prácticamente una desconocida para el público. Apenas han trascendido imágenes de ella y no se conoce su edad ni sus redes sociales. Una decisión que han mantenido ambos para preservar su intimidad.

Su historia de amor

"Nos conocimos en un evento de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí. Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa... Y era ella un poco la jefa de marketing. Ahora ella trabaja con los chicos de mi equipo, les ayuda mucho... Nos echa un cable a todos", confesó Llanos en 2021 durante una entrevista con el periodista deportivo Siro López, confesando que, además, vivían juntos.

Sobre su día a día, apostilló: "Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta mucho comer fuera, dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas... Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco", añadía Ibai.

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Tres años antes, en 2018, ya había revelado en su perfil de X -antes Twitter- que tenía novia: "Tengo novia desde hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella", respondió a un usuario de la plataforma.

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Periodista y pieza clave en el universo empresarial de Ibai

Aunque su perfil público es muy bajo, sí se conocen algunos datos sobre Carmen. Su nombre completo sería Carmen Cardenete y tiene formación en Periodismo, Marketing y Publicidad.

Antes de trabajar junto a Ibai, se dedicó al ámbito de la comunicación y a proyectos vinculados al entorno del piloto Jorge Lorenzo, donde desempeñaba funciones relacionadas con marketing.

Años después, su papel en la vida del streamer no solo ha sido sentimental, sino también profesional. Carmen forma parte del equipo de KOI, el club de esports fundado por Ibai junto a Gerard Piqué, donde desde hace unos años ejerce como directora de comunicación y producción.

Dentro del equipo es conocida con el apodo de 'La jefa', un sobrenombre que refleja su papel dentro de la organización. De hecho, en 2022, el creador de contenido le dedicó a ella su Premio Esland a Mejor Streamer del año, otorgado por TheGrefg. "Se lo dedico a 'Koi jefa', que es la persona que me aguanta".

En el anonimato

Uno de los aspectos que más llama la atención es la decisión de Carmen de mantenerse alejada del foco mediático. Esta discreción contrasta con la exposición de Ibai, pero también explica en parte la estabilidad de su relación.

Aunque nunca suele aparecer en cámara, forma parte del entorno más cercano del streamer. Se sabe que viven juntos en Barcelona, donde Ibai comparte también vivienda con parte de su equipo de trabajo.

Ibai siempre ha defendido la importancia de separar su vida personal de su personaje público. A pesar de haber retransmitido durante horas su día a día, hay aspectos que ha decidido mantener fuera del contenido, y su relación es uno de ellos.