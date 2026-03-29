Natalia Sette 29 MAR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte una bonita foto de la barriga de Marta Castro y se pregunta si será la última

Rodri Fuertes habla sobre la depresión postparto tras acudir con Marta Castro a una importante cita médica

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Rodri Fuertes está a punto de convertirse en padre por primera vez. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha publicado una foto muy especial de Marta Castro en la semana 36 de embarazo. La cuenta atrás ha empezado y no pueden estar más nerviosos y felices por dar la bienvenida a su primera hija en común.

Desde que publicaron que serían padres, la pareja no ha dejado de compartir todo el proceso del embarazo con sus seguidores. Es por ello que ahora, a pocas semanas del nacimiento, todo el mundo les pregunta constantemente si ya ha nacido. Rodri, que ha estado muy involucrado durante estos meses, publica una bonita foto como contestación.

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“Este mensaje cada día se repite más”, ha comenzado diciendo el exnovio de Adara Molinero junto a una captura de pantalla de un mensaje de un seguidor. Rodri lo deja claro desde el principio: su bebé todavía no ha nacido. “En principio aún quedan 3 semanas”, ha aclarado en el mismo ‘stories’. No obstante, con el tiempo que tiene ya de embarazo, podría ser posible que el nacimiento se adelantara.

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Para demostrar que su pequeña sigue dentro de la barriguita de la exconcursante de ‘GH VIP’, el influencer ha subido una foto sacada con una cámara instantánea. En ella, se ve a una Marta sonriente y muy embarazada. En el marco de la foto se puede ver escrito “36 semanas” entre corazones.

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“¿Será la última foto del reportaje que llevo haciendo estos meses?”, ha preguntado a sus seguidores. Junto a la foto, una encuesta con dos posibles respuestas: es la última o aguanta una semana más. Sus seguidores están muy divididos, alguno piensa que la bebé está a punto de conocer a sus papás y muchos otros opinan que todavía quedan algunas semanas para poder verla.

Y no son los únicos que no saben qué pensar. Marta ha subido un ‘storie’ en el que comparte su preocupación por no tener todavía la maleta del hospital hecha. “Hoy sin falta me pongo con la maleta del hospital, semana 37 y seguimos sin hacerla”, ha puesto. En la foto se ve cómo ha cogido una bolsa de almacenamiento y ha escrito “Ropa para salir del hospital”.