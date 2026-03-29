Rosalía se ha mostrado recuperada y relajada junto a Loli Bahía horas antes de su concierto en Madrid

Rosalía llega a Madrid para estrenar el tramo español del 'Lux Tour': sus planes con Loli Bahía y su recuperación tras su intoxicación

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MadridCentrada en su recuperación absoluta, así ha pasado Rosalía los últimos días tras verse obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria.

Como no podía ser de otra forma, la artista ha elegido su refugio en la capital madrileña para recuperar sus fuerzas antes de volver a subirse a un escenario, esta vez en Madrid, en uno de los conciertos más esperados de su gira.

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El paseo de Rosalía junto a Loli Bahía

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional en el que no para de cosechar éxitos de la mano de 'Lux', Rosalía también vive un momento especialmente dulce en lo personal siempre rodeada de personas que la apoyan en todos los sentidos, entre ellas Loli Bahía.

En esta ocasión, la artista aprovechaba las horas previas a su concierto en la capital para descansar, tomar el aire y encontrarse con algunas de sus amigas más cercanas con la que aprovechó para pasear y desconectar de sus compromisos profesionales.

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Aprovechando los rayos de sol, Rosalía elegía un parque retirado de la ciudad para pasear y tomar el aire junto a Loli con la que presumía de complicidad visiblemente relajada y recuperada de sus problemas estomacales.

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En un ambiente especialmente distendido, tanto Rosalía como sus acompañantes no podían esconder la sonrisa al darse cuenta de la presencia de las cámaras, una escena que no dudaron en inmortalizar con un teléfono móvil.

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En esta ocasión, Rosalía disfrutó de parte del paseo agarrada de la mano de su amiga Loli mientras conversaban junto al resto de acompañantes que no perdieron de vista a su mascota en ningún momento.

Tras el paseo, regresaban a la furgoneta en la que habían llegado siendo la propia Rosalía la que confirmaba que se encuentra "muy bien". Ante el concierto que tiene pendiente para las próximas horas, la artista corroboraba que se encuentra con "muchas ganas" de volver a encontrase con su público y devolverle todo el cariño que le trasmiten. En cuanto al gran apoyo que supone Loli para ella, la cantante prefirió guardar silencio apostando así por la discreción que le caracteriza.

El inicio de la gira de Rosalía

El inicio de su gira hace unas semanas requería de otro golpe en la mesa. Lo dio con su aparición previa en los Brit, donde no solo se llevó el premio a mejor artista internacional sino que dejó una actuación emblemática junto a Björk con más de 12 millones de reproducciones a día de hoy (frente a los cinco millones de Harry Styles).

"¡Fue increíble, incluso mejor de lo que habíamos soñado!", reconoció luego la artista tras el estreno en Lyon (Francia) de su espectáculo, una opinión refrendada de nuevo por los asistentes y que se repitió en Zúrich o París, hasta que en Milán, forzada por "una intoxicación alimentaria muy grave", canceló su concierto a los pocos minutos de empezar.

No ha habido declaraciones desde entonces, salvo por una imagen con la que quiso tranquilizar a sus seguidores. "Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión", escribió Rosalía, que este lunes tiene una oportunidad de abandonar el calvario y volar, como señala el dicho, "de Madrid al cielo".