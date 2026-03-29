Celia Molina 29 MAR 2026 - 19:30h.

Tras suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria, Rosalía tiene previsto actuar en Madrid el día 30 de marzo

Rosalía reaparece, en una camilla y con la vía puesta, tras la suspensión de su concierto en Milán: "Gracias por todo el amor"

Compartir







Rosalía se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Aunque, en su último concierto en Milán, se vio obligada a parar de cantar porque, previamente, había sufrido una intoxicación alimentaria - ella misma pidió perdón a sus fans por no poder continuar con el show - el éxito de su gira, LUX, es incontestable. La catalana se está recuperando para actuar el próximo 30 de marzo en Madrid y, más tarde, después de pasar por Lisboa, viajará hasta Barcelona para dar otra serie de conciertos en su tierra natal.

Es allí donde solemos verla en compañía de sus amigos y familiares, como su hermana Pili, con quien asistió recientemente a un partido del Barcelona C.F. Ambas mostraron mucha complicidad en la grada, donde grabaron varios vídeos de la cantante, en los que ésta aparecía animando fervientemente a su equipo. Su madre, Pilar Tobella, también es muy conocida por ser una parte fundamental de los negocios de Rosalía, como gestora principal de su imperio empresarial, incluyendo la sociedad Motomami SL.

Vila siempre trabajó en la empresa familiar de su mujer

Pero, ¿y el padre de la artista¿ ¿Qué se sabe de José Manuel Vila? Nacido en Cudillero - y como muchos otros asturianos de la época - José Manuel se mudó a Cataluña en busca de una salida laboral. Allí fue donde conoció a Pilar, la madre de Rosalía y Pili, con quien estuvo casado hasta que ambos se divorciaron en el año 2019, en pleno ascenso de la carrera de su hija. Durante su matrimonio, la familia vivió en Sant Esteve Sesrovires, un municipio industrial situado en el Baix Llobregat, donde nació la autora de 'La Perla'.

Como bien dijo Rosalía en una entrevista en televisión, antes de jubilarse, su padre siempre se había dedicado a "ayudar a montar naves industriales". Concretamente, Vila trabajó durante años en la empresa de la familia materna de la cantante, llamada 'Suprametal' y fundada por su abuelo, Jaume Tobella Bosch. Este negocio se dedica a la carpintería metálica y a la fabricación de placas de identificación, entre otras cosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Muestra con orgulloso todos los pases VIP de los conciertos

En el plano personal, fue José Manuel quien vio en Rosalía un artista desde que era pequeña. Un día, cuando la catalana tenía apenas 7 años, le pidió que cantara frente a toda la familia. Cerró los ojos y, al volver a abrirlos, se dio cuenta de que todos estaban llorando. Como fan número uno de su hija, en su cuenta de Instagram, muestra todos y cada uno de los pases con los que ha disfrutado de los conciertos de la cantante, así como sus principales aficiones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ahora que disfruta de más tiempo libre, aprovecha para salir a dar paseos en moto con sus amigos o sacar a sus perros, para pintar (pues él también tiene alma de artista) y para saborear ricos platos de comida. Igualmente, continúa asistiendo a todos los conciertos que puede y también estará presente en esta última gira. Aún evidenciando en sus redes sociales que es el padre de Rosalía, Vila sigue manteniendo un perfil muy discreto en cuanto a la fama mundial de su hija.