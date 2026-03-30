Natalia Sette 30 MAR 2026 - 12:08h.

La hija de Terelu Campos, desbordada por los últimos acontecimientos, abandona España junto a Carlo Costanzia buscando desconexión

Alejandra Rubio recibe un inesperado regalo por su 26º cumpleaños

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han protagonizado una escapada romántica lejos de España tras el momento más tenso que ha vivido la colaboradora en los últimos días. La hija de Terelu Campos, embarazada de su segundo hijo , ha viajado hasta Turín junto a su pareja en busca de desconexión.

La situación de Alejandra no ha sido fácil. En pleno embarazo, la colaboradora ha decidido apartarse temporalmente de la televisión tras sentirse sobrepasada por la presión mediática y las críticas recibidas. Un momento complicado que incluso le llevó a las lágrimas en pleno directo.

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La influencer ha reconocido que no atraviesa su mejor etapa profesional. Eso, sumado a que no puede estar sometida a mucho estrés debido a su embarazo, han hecho que la influencer no pueda más. A pesar de que su papel como colaboradora forma parte imparte de su vida, su bienestar y el de su familia están por delante.

Ahora, tras su cumpleaños y una etapa especialmente intensa, Alejandra ha decidido hacer las maletas y alejarse de España junto al padre de sus dos hijos. La colaboradora ha compartido un carrusel de imágenes junto a Carlo mostrando algunos de los momentos más especiales del viaje. “24 horas en Turín”, ha puesto acompañando las fotos.

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Las imágenes reflejan una escapada muy íntima. Paseos por la ciudad, miradas cómplices y escenas relajadas en un entorno muy especial para la pareja. No es casualidad el destino, ya que Carlo es originario de allí. En las fotografías se puede ver a ambos disfrutando del tiempo juntos, alejados del foco mediático.

Un viaje marcado por la tranquilidad y la necesidad de parar después de todo lo vivido. Esta escapada llega en un momento clave. Tras anunciar su segundo embarazo y tomar la decisión de dejar la televisión durante un tiempo, Alejandra parece haber encontrado en este viaje un pequeño refugio.

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Aunque no ha dado muchos detalles, las imágenes hablan por sí solas. La pareja se muestra unida y cómplice, disfrutando de esta etapa juntos. Este viaje podría ser el primer paso de Alejandra Rubio hacia una nueva rutina más tranquila. Después de semanas de tensión, la colaboradora apuesta por centrarse únicamente en su bienestar, su pareja y su familia.