Lorena Romera 30 MAR 2026 - 14:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sale en defensa de su madre tras publicar su reacción al embarazo

Claudia Martínez comparte el vídeo del momento en el que se entera de que está embarazada de Mario González

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Claudia Martínez ha salido en defensa de su madre tras publicar el vídeo de las reacciones de sus familiares a la noticia de un embarazo. La que fuera tronista de 'MyHyV', y participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', se ha adelantado a posibles comentarios sobre la respuesta de su madre al enterarse de que está esperando su primer hijo, en común con Mario González. Y es que la catalana, que estaba esos días ayudando a su hija con la mudanza, lo último que esperaba era encontrarse con un futuro nieto.

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Antes de publicar el vídeo de las reacciones de sus seres queridos, algo que sus seguidores llevaban pidiéndole desde que hizo pública la noticia de que estaba de buena esperanza, la creadora de contenido, de 29 años, ha compartido un storie excusando a su progenitora por su reacción. "Mi madre se quedó en completo shock", ha puntualizado.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' cree que es "totalmente normal" que respondiera así al encontrarse con la sorpresa de una caja que contenía el test con el resultado positivo del embarazo, unos patucos y la primera ecografía. "Por fi, mirad el vídeo con esos ojos porque os prometo que no puede estar más feliz con la noticia", puntualiza la también exconcursante de 'Supervivientes'.

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Además, Claudia Martínez cree que, más allá del shock del propio embarazo, la noticia la pilló completamente fuera de juego. "Venía a ayudarme con la mudanza y se encontró con un futuro bebé", precisa la barcelonesa, que ha compartido el vídeo para hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial y divertido.

"¿No jodas?", reaccionan a la vez su madre y su pareja cuando descubren la caja que contiene el predictor. "¿Cómo que no jodas?", pregunta nerviosa la influencer. Después, la madre de Claudia Martínez se queda completamente muda. "Felicidades tío, felicidades por la parte que te toca. Hombre, lo que pasa es que nos deja sin palabras, no es que no estemos contentos. Tú querías ser abuela...", dice la pareja de su madre.

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Después de un buen rato mirando la caja y buscando la mirada de su hija, y también la de Mario, se levanta de la silla y se funde en un cariñoso abrazo con los dos. "Bueno, pero hasta el tercer mes no podéis decir nada, ¿no?", pregunta el marido. "Estoy de siete", apunta la exconcursante de 'Supervivientes'. "¿Cómo?", se sorprende la madre de Claudia, casi en un grito ahogado. "Semanas...", apunta la influencer, tranquilizando a su progenitora.

"Vaya reacción... Esto lo reciclo para mi padre, a ver si llora o algo...", bromea la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'. "Está en shock", la defiende su pareja. "Shockeados, pero también felices", concluye Claudia Martínez, que no podría estar más ilusionada con esta etapa que vive junto a Mario González, esperando su primer hijo en común que, aunque no ha sido algo buscado, sí es "muy deseado".