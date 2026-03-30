Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 17:36h.

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Manuel Cortés afirmó en su entrevista en '¡De viernes!' que había mantenido "relaciones íntimas" con Gloria Camila mientras ella estaba con Álvaro García y que Rocío Flores "lo sabía". Fue un paso más allá y contó que sus encuentros esporádicos se llevaban produciendo desde hacía ocho años, llegando a asegurar que la hija de Ortega Cano le había sido infiel a casi todos sus novios, como a Kiko Jiménez, con él. Hoy, la exconcursante de 'Supervivientes' ha reaccionado a esta entrevista en 'El tiempo justo', donde ha anunciado la decisión que ha tomado.

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"Si su intención era hundirme, hacerme daño o atacarme, no es el caso", han sido las primeras declaraciones de Gloria Camila, que vio la entrevista en directo, que no se esperaba que diera ese paso porque él siempre le prometió que su vínculo iba a quedar en privado entre ellos y que cree que con sus declaraciones "se está retratando y habla más de él que de mí".

La tía de Rocío Flores ha explicado que no va a entrar a aclarar si es cierto todo lo que ha contado el hijo de Raquel Bollo, pero que se "alegra" de que haya dado esta entrevista porque considera que se ha "quitado un lastre". "Ha demostrado a toda España que no es artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrarme a mí como lo ha hecho", ha sentenciado la colaboradora, que ha comparado a Manuel con su novio, el cantante Álvaro García: "Un artista lo que hace es estar en un estudio, grabando canciones, componiendo, centrado en su carrera y en lo que realmente quiere hacer, que es música, como por ejemplo hace mi novio".

"Quiero decir que este tema está en manos de los abogados y quiero tomar medidas legales, es mi intención", ha añadido Gloria Camila, que no quiere saber qué ha motivado a Manuel Cortés a conceder una entrevista hablando de ella: "Ni lo entiendo ni lo quiero entender".