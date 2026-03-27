Supervivientes 27 MAR 2026 - 02:44h.

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Nueva noche cargada de emoción en 'Supervivientes', donde las nominaciones han dejado uno de los momentos más duros de la edición. Paola Olmedo se convirtió en la nominada del grupo, pero lo que realmente sorprendió fue su confesión en directo: había sido ella misma quien pidió a sus compañeros que la pusieran en manos de la audiencia.

Visiblemente afectada, admitió ante la pregunta de Jorge Javier que sí había solicitado la nominación y dio los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión: “No lo estoy llevando muy bien. Echo mucho, mucho, mucho de menos a mis hijos", confesó entre lágrimas, dejando claro que la experiencia le está superando.

La concursante explicó que no se encuentra con fuerzas para continuar al mismo ritmo que el resto y que el factor emocional está siendo determinante en su bajón. El ambiente en el grupo se tornó especialmente delicado, con sus compañeros mostrándole apoyo tras escuchar sus palabras. Por otro lado, el líder de 'Playa Derrota', Alvar, tuvo que tomar una decisión complicada: nominar de forma directa a otro concursante. Finalmente, eligió a Ivonne, asegurando que lo hacía pensando en el bien del equipo pese al dolor que le suponía.

Las nominaciones de 'Playa Derrota'

La lista de nominados en playa derrota ha estado más repartida que en ocasiones anteriores, pero con una clara ganadora. Claudia continúa otra semana más nominada por sus compañeros: "Ya me lo voy tomando mejor", reconocía con humor la mallorquina. Por su parte, Aratz, "por el bien del grupo", ha nominado a Maica: "Una cosa detrás de otra, pero bueno", decía ella pidiendo su salvación.

Así ha quedado la lista definitiva de la semana

De esta forma, Paola e Ivonne quedaron como nominadas en 'Playa Derrota' y Maica y Claudia son las nominadas en la nueva 'Playa Victoria'. ¿Quién será la siguiente expulsada de 'Supervivientes'? Recuerda que puedes votar de manera gratuita por tu favorito en la app de 'Mediaset Infinity'.

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