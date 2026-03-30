Marta Castro, preocupada por que se le adelante su fecha de parto

Natalia Sette 30 MAR 2026 - 19:07h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela los motivos por los que piensa que su parto podría adelantarse

Marta Castro y Rodri Fuertes aclaran el motivo por el que han recurrido a un tratamiento de fertilidad para ser padres

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Marta Castro está preocupada por que se le adelante su fecha de parto y espera que no ocurra antes de lo previsto. La que fuera concursante de ‘GH VIP’, que está a punto de dar a luz a su primera hija junto a Rodri Fuertes , ha compartido con sus seguidores cómo está viviendo estos últimos días de embarazo.

La cuenta atrás ya ha comenzado y la pareja no puede estar más ansiosa por conocer a su bebé. Aunque todavía le quedan un par de semanas, todo apunta a que podría ponerse de parto cuanto antes y Marta no sabe cómo sentirse al respecto. “Me estáis diciendo que tengo cara de parir ya”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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La influencer ha explicado que muchas personas de su entorno, además de sus seguidores, le están comentando que el parto podría adelantarse. “Mi madre me da una semana”, ha contado con total sinceridad. Una predicción que ha aumentado todavía más sus nervios en estos últimos días.

A pesar de todo, Marta no lo tiene tan claro. “Hugo nació casi en la semana 42, es verdad que había luna llena próxima muy potente y nada, no me puse de parto”, ha contado. La creadora de contenido ha recordado su experiencia anterior para intentar mantener la calma.

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Sin embargo, hay otros factores que le hacen dudar. “Mi tía me dijo que la luna del día 2 de abril viene potente”, ha seguido relatando. Hay una creencia popular que asegura que las noches de luna llena hay más nacimiento, es por ello que la creadora de contenido se está planteando que su bebé pueda nacer este mismo jueves.

“Yo espero que no”, ha confesado. Marta prefiere que todo siga su curso y que su bebé nazca en la fecha prevista. Además, hay otro motivo que le genera sentimientos encontrados. “Se va Hugo de vacaciones y tengo sentimientos encontrados, así que no sé”, ha dicho. La influencer no tiene claro si prefiere que su hijo esté presente o no en ese momento.

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“Sí que es verdad que como se va de vacaciones voy a estar mucho más tranquila”, ha añadido. Marta reconoce que no termina de decidirse sobre qué le gustaría realmente. Aún así, la pareja sigue preparando todo para el gran día.

La influencer ha contado que ya se ha realizado la prueba con la anestesista y que es apta para recibir anestesia si finalmente decide utilizarla. Sin embargo, todavía no tiene claro si hará uso de ella. Prefiere esperar al momento y decidir en función de cómo se desarrolle el parto.