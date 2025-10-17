Miri Pérez y Rubén Torres se convierten en líderes al cumplir 20 minutos en una apoteósica noria infernal, haciendo historia en el programa

Montoya responde a la pregunta de Jorge Javier sobre Alejandro Albalá: "¿Qué te ha contado de Miri?"

La noche del jueves tenía preparada una nueva noria infernal para ver quién se quedaría en esta ocasión con el collar de líder de 'Playa Leyenda'. Sin embargo, nadie podía esperar que Miri Pérez-Cabrero y su adversario, Rubén Torres, harían historia en 'Supervivientes All Stars 2025'.

Este juego, reconocido por los seguidores del reality por su extrema dureza, ha llevado al límite a los concursantes quienes, a su vez, han puesto los pelos de punta a la audiencia alcanzando un espectacular tiempo de 20 minutos.

"Ha sido absolutamente apoteósico"

Pasados los 10 minutos, la organización decidía que si los supervivientes doblaban dicho tiempo, ambos conseguirían ser líderes. Un premio que Miri y Torres querían alcanzar a toda costa por lo que, lejos de rendirse, los concursantes se agarraban aún con más firmeza a la noria.

"Disfrutando del duelo más increíble de la historia de 'Supervivientes'", apuntaba Laura Madrueño justo antes de alcanzar los 17 minutos "de puro espectáculo de televisión en directo que nos siguen regalando después de casi 50 días sin comer, viviendo en condiciones extremas, con los peores temporales de la historia del programa y demostrando que pueden ser líderes los dos".

A tan solo dos minutos y medio, los presentadores rogaban porque los concursantes consiguieran alcanzar el tiempo pactado. Nada es capaz de derribarles, ni si quiera cuando Torres realiza un cambio de posición "a una velocidad increíble" y eso que podría haber sido un "movimiento decisivo".

Cuando se anuncian los últimos 60 segundos, Miri no duda en alentar a su compañero: "¡Vamos, Torres, vamos! ¡Aguanta, aguanta!". Los supervivientes no tienen ni un descanso ni cuando quedan 30 segundos, pues se convierten en "agónicos" al aumentar la velocidad. "¡Que absoluta barbaridad!", señala la presentadora justo antes de que desde plató hagan la cuenta atrás. "Ha sido absolutamente apoteósico", afirma Laura Madrueño una vez se detiene la noria.

Rubén Torres, agradecido con Miri: "Me has llevado al límite real"

Ya en la playa, Jorge Javier conecta con estas "dos auténticas leyendas de 'Supervivientes'" para saber cómo han vivido en sus propias carnes este momento histórico. Sin embargo, Miri no puede evitar derrumbarse, algo que entiende a la perfección Laura Madrueño: "Yo estoy también súper emocionada porque lo que acabamos de vivir ha sido increíble".

Es Torres quien toma la palabra: "Gracias Miri porque estoy fatal pero me has llevado al límite real físico y mental. Si no fuese por ti, no sé si hubiese llegado ahí porque no podía más. Hacía siete minutos que ya estaba en mi límite pero saber que ella estaba ahí me ha hecho luchar hasta el final".

Miri, quien confiesa estar "muy emocionada", aprovecha para dedicárselo a su familia, amigos y a su rival en este épico duelo. También a sus compañeros que le dedican la nominación cada semana: "¡Esto va por vosotros!". Antes de despedirse de ellos para conocer los nuevos nominados de la semana, Jorge Javier felicita tanto a los supervivientes, como al equipo de realización de Honduras: "Nos ha hecho vivir la noria infernal de una manera trepidante y agónica. Ha sido brutal verla desde televisión".