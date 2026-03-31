Primeras imágenes de Gloria Camila y Álvaro García tras el testimonio de Manuel Cortés

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Para Gloria Camila, Manuel Cortés ya es pasado. Horas antes de que el artista se sentara en un plató para destapar su supuesta relación secreta con la hija de Ortega Cano, la pareja se mostraba más unida que nunca. Tras enfrentarse a la exposición pública, todo apunta a que han hecho frente común.

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Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', ha mostrado en 'El tiempo justo' las primeras imágenes de la pareja tras las declaraciones de Manuel Cortés: “Las imágenes están tomadas en Sevilla, el sábado por la mañana, apenas unas horas después de las palabras de Manuel en televisión”.

Jorge Borrajo: "Mientras algunos vemos gestos de complicidad, otros perciben cierta tensión entre ellos"

Además, ha aportado más detalles sobre estas fotografías: “Han pasado el fin de semana en Sevilla. Durante el trayecto, seguro que hablaron, porque Gloria ya ha reconocido que vio la entrevista. También ha admitido que ese testimonio ha servido para reforzar la relación. De hecho, han mantenido sus planes de viajar juntos”.

Por último, Borrajo señala que en la redacción hay opiniones divididas sobre la actitud de la pareja en las imágenes: “Mientras algunos vemos gestos de complicidad, otros perciben cierta tensión entre ellos”.

Por otro lado, Leticia Requejo desvela el contenido del mensaje que Álvaro envió a Manuel: “Dudas sí que debió de tener, porque Manuel hace referencia a un mensaje que recibe por su parte. En ese mensaje, Álvaro le escribel para decirle que tiene dudas sobre la información que le está llegando acerca de Gloria y Manuel y que no sabe cómo actuar”.