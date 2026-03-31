Lorena Romera 31 MAR 2026 - 15:00h.

La tonadillera actualiza su Instagram tras meses de silencio y Kiko Rivera reacciona con un mensaje

Anabel Pantoja y Kiko Rivera, junto a sus parejas, disfrutando de la Semana Santa en Sevilla

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Isabel Pantoja ha reaparecido en redes sociales tras meses de inactividad. Lo ha hecho en pleno revuelo mediático por las informaciones sobre la reconciliación con su hijo, que habría paralizado la venta de Cantora. La cantante ha compartido en Instagram un vídeo "de hace muchísimos años", sobre las tablas del teatro Álvarez Quintero, en Sevilla. Una cinta que le ha servido para reflexionar sobre cómo "a veces merece la pena" detenerse a echar la vista atrás y recordar viejos tiempos. En la publicación, Kiko Rivera ha aprovechado para mandarle un mensaje público.

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Han pasado ya algunas semanas desde que salió a la luz que Isabel Pantoja y Kiko Rivera habían protagonizado un inesperado acercamiento. Poco después, tras estas informaciones de las que poco a poco se iban conociendo más detalles, el que fuera concursante de 'Supervivientes' empezaba a promocionar en redes sociales. Un tema que rápidamente se confirmaba estaba dedicado a su progenitora.

No hay paz sin ti, una canción en la que el DJ toca temas como el perdón y "recordar de dónde vienes". Con esto en mente, el hermano de Isa Pantoja -que se ha mostrado tajante cuando le han preguntado por su postura frente a la nueva situación familiar- le ha mandado a su madre un mensaje tras su reaparición pública en redes sociales.

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La cantante llevaba más de tres meses de silencio en Instagram. Su última publicación data del 20 de diciembre de 2025, cuando posteaba un vídeo para desearle a sus fans unas felices Navidades. Ahora, la intérprete de Marinero de luces ha reaparecido con motivo de la Semana Santa, con un post de lo más reflexivo.

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"Recordar es morir un poco, pero a veces merece la pena"

"Gracias a mis fans de Latinoamérica por encontrar tan maravilloso vídeo y hacérmelo llegar. Dicen que recordar es morir un poco, pero a veces merece la pena. Como estamos en Semana Santa, les dejo esas dos saetas de hace muchísimos años en el teatro Álvarez Quintero, en Sevilla. Lo que me emocionó muchísimo fue que quien grababa desde un palco era mi novio, que luego fue mi marido Paco y se escucha su voz de fondo", recuerda la artista.

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Una publicación en la que se despide de sus incondicionales con un cariñoso mensaje. "Os quiere, vuestra Isabel", escribe. Palabras que también han emocionado a Kiko Rivera, que le ha dejado a su madre un mensaje en forma de tres corazones rojos, prueba que simboliza esta nueva unión entre ellos. Además, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de sus stories esta saeta de su madre.