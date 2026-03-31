Melyssa Pinto se somete a un cambio de look radical: “Me da miedo”

Natalia Sette 31 MAR 2026 - 15:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se pone en mano de profesionales para cambiar drásticamente el aspecto de su melena

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Melyssa Pinto está cansada de verse siempre con el mismo estilo en el pelo. A la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ le apetece innovar y se atreve con un cambio de look radical. En un primer momento, la influencer estaba verdaderamente asustada, pues no sabía si había acertado con su elección. Ahora no puede estar más encantada con su nueva melena.

Ayer, justo antes de entrar a la peluquería, la novia de Mario Casas avisó a sus seguidores que iba a someterse a un gran cambio de look. Además de dejarse el pelo crecer, la influencer está cansada del color de su cabello y quiere algo nuevo. “Voy de camino a hacerme un cambio de look, me apetece. Quiero verme distinta”, contaba a través de sus ‘stories’.

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Además, confesó no estar segura si el cambio iba a beneficiarla o perjudicarla. “Lo que está en mi cabeza o me hace 10 años más joven o me hace 10 años mayor”, dijo con total honestidad. Con su último cambio de look se quedó bastante satisfecha aunque recibió críticas, con este no estaba del todo convencida. "Me da miedo", aseguraba. Ahora, por fin, ha subido el resultado de su gran cambio.

La influencer ha decidido dejar atrás su cabellera rubia y ponerse en manos de profesionales para volver a su color natural. “Me he cansado del rubio y quiero volver a mi color natural”, ha aclarado mientras muestra imágenes de celebrities que han sido su inspiración para este gran cambio.

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A pesar de sus temores iniciales, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha quedado muy contenta con el resultado final. “Me encanta”, ha asegurado mientras muestra su nueva melena. Las reacciones de sus seguidores no han tardado en llegar, la mayoría coincide en que este tono de pelo es su color ideal.

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“Me encanta!!!! También te digo la que es guapa es guapa”, le ha escrito Melodie Peñalver, su compañera en ‘La isla de las tentaciones’. “Pues estas divinaaa”, le ha comentado otra usuaria. No solo están encantados con el nuevo color, si no que le recomiendan a la influencer que no se vuelva a cortar el pelo.

“Te queda súper súper bien! No cortes no cedas no cortes”, le advierte una internauta. “Porfi déjate otra vez la melenaza, es tu señal de identidad te hacía tan exótica”, añade otra. Melyssa parece estar de acuerdo pues no se ha tocado el largo de su cabello, lo único que ha cambiado drásticamente ha sido el color.