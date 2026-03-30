Paz Padilla sorprende a su hija Anna Ferrer con una despedida de soltera en México

Natalia Sette 30 MAR 2026 - 13:24h.

Paz Padilla ha organizado un incríble viaje a México para sorprender a su hija Anna Ferrer meses antes de su boda

Anna Ferrer Padilla rompe a llorar al hablar de su boda con Mario Cristóbal

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Paz Padilla ha sorprendido a su hija Anna Ferrer con una despedida de soltera en México y ha dado comienzo a una aventura de lo más especial. Tras el viaje a Málaga con sus amigas , la presentadora ha organizado una auténtica escapada llena de sorpresas que ha dejado completamente en shock a la influencer.

Con l a boda cada vez más cerca , Paz no ha querido desperdiciar la oportunidad de sorprender a su hija a pesar de que ya había tenido una despedida de soltera junto a sus amigas. Con su característica originalidad, la actriz ha organizado el viaje a lo grande. “Despedida de soltera de mi hija Anna no solo ella es la protagonista ¿y el novio?”, ha puesto en el video en el que desvela el plan que tenía preparado.

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La sorpresa arrancó en el aeropuerto. Anna llegó para facturar sin imaginarse nada, pero detrás del mostrador estaba su madre disfrazada de azafata esperándola para pedirle el pasaporte. Un momento que dejó completamente descolocada a la influencer. Pero esto solo era el principio. Al subir al avión, Anna se encontró con otra escena totalmente surrealista. Paz había repartido entre los pasajeros caretas con la cara de Mario Cristóbal, su novio.

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La reacción no se hizo esperar. Anna entró con un velo de novia y todos los pasajeros comenzaron a gritar: “¡Viva la novia!”. Un momento tan inesperado como divertido. “Sigo asimilando lo que pasó ayer. Tardé un rato en entender que la gente con caretas eran pasajeros jajajajaja y no mis amigas!!! No entendía nada”, ha puesto en el ‘reel’ donde enseña ese cómico momento.

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Paz no dejó ningún detalle al azar. También le preparó un muñeco hinchable con la cara de Mario que Anna tendrá que llevar durante todo el viaje. Una vez en destino, la emoción continuó. “Hoy me he despertado en el paraíso y encima muy bien acompañada”, ha escrito Anna enseñando no solo las increíbles vistas de la habitación de hotel, si no también a “su novio” sentado en la terraza.

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Sin embargo, las sorpresas no acabaron ahí. “No sabe qué vienen sus amigas de Barcelona, se ha vuelto a emocionar”, ha adelantado Paz. La llegada de su grupo más cercano volvió a provocar un momento muy emotivo. “No paran las sorpresas. Qué ilusión por favor !!!!! Os quiero muchísimo”, ha respondido Anna. La influencer no ha podido ocultar la felicidad al ver a sus amigas aparecer por sorpresa.

Esta despedida de soltera solo acaba de empezar y ya se ha convertido en uno de los momentos más especiales antes de su boda. Paz Padilla ha demostrado una vez más la complicidad que tiene con su hija, organizando una experiencia única que Anna no olvidará jamás.