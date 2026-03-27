Natalia Sette 27 MAR 2026 - 19:47h.

El exconcursante de 'Supervivientes' publica en sus redes sociales un romántico video para anunciar que está de nuevo ilusionado

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Omar Sánchez está de nuevo enamorado y lo ha anunciado a través de sus redes sociales por todo lo alto. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido un vídeo muy especial desde La Graciosa que ha desatado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, que no han tardado en señalar a una posible protagonista .

Hace apenas unos meses, el canario sorprendía al anunciar su ruptura con Guacimara , con la que había mantenido una relación durante medio año. Desde entonces, se había mostrado centrado en su trabajo y evitando hablar de su vida sentimental. Es por ello que su comunidad ha estado pendiente de cualquier gesto en redes sociales que pudiera indicar que está de nuevo ilusionado.

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Ahora, parece que ha llegado el momento. El exmarido de Anabel Pantoja ha publicado unas imágenes en las que aparece disfrutando de unos días de desconexión en la isla. En el vídeo, se le puede ver caminando por la playa junto a una chica, ambos de espaldas y cogidos de la mano.

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En un momento especialmente romántico, Omar la coge a horcajadas y la besa. La escena, cuidada y muy íntima, ha llamado mucho la atención. La joven lleva una sudadera con capucha y no se le ve el rostro, lo que ha hecho que aumenten aún más las especulaciones. “No sé a dónde vamos, pero sé con quién quiero ir”, ha escrito acompañando el especial ‘post’.

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Sus seguidores no han tardado en reaccionar. “¿Es Guaci, no?”, ha preguntado un usuario. Otros han ido más allá. “Por supuesto los dos se encuentran en el mismo lugar”, han respondido convencidos. No es la única reacción. “Me encanta que hayan vuelto. Eso sólo ocurre cuando se lucha por amor”, ha comentado otra seguidora. También hay quien le ha lanzado un consejo directo: “Mantenla fuera y protegida de este foco mediático”.

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“Se echarían de menos, me alegro mucho Omar”, han añadido. Comentarios que reflejan la ilusión que ha generado este posible acercamiento. Por ahora, Omar no ha confirmado la identidad de la chica que aparece en el vídeo. Sin embargo, este gesto llega después de que ambos reaparecieran juntos entrenando, lo que ya hizo saltar las alarmas sobre una posible reconciliación. Todo apunta a que el canario podría estar dándose una segunda oportunidad en el amor.