Mounir Nasraoui ha compartido en sus redes un vídeo en el que aparece bailando y cantando con varios encapuchados

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Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, se ha convertido en toda una figura mediática conocida por su apoyo activo al jugador del FC Barcelona, pero también por crear contenido en sus redes sociales e incluso por haber sufrido un apuñalamiento en Mataró en agosto de 2024.

Como si de un influencer se tratara, Nasraoui se ha hecho famoso en redes por su usuario @hustle_hard_304, que ya es su apodo. En Instagram le siguen 1.3 millones de personas.

En sus vídeos se muestra tal y como es. Recetas de cocina, fotos con amigos o incluso bailando con el rapero francés La Fouine 78. El padre de Lamine Yamal publicó el lunes una especie de videoclip en el que aparece bailando y cantando con varios encapuchados.

Los protagonistas son él y el rapero, cuyo nombre real es Laouni Mouhid, con quien Nasraoui comparte origen marroquí. El artista, nacido en París, cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y más de 3,7 millones de oyentes mensuales en Spotify.

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Hustle Hard publicó el vídeo en el que aparece bailando con sus amigos en redes sin ningún tipo de complejo. “Team Hustle in Paris” es el título del vídeo en el que todos aparecen bailando y cantando.

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Mounir Nasraoui ha dejado claro en más de una ocasión que le gusta y mucho el rap y el hip hop. Además del vídeo, el padre de Lamine Yamal también publicó una foto con el cantante galo en la que comentó: “Eres el mejor mi bro”.