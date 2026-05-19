Mantienen la petición de 30 años de cárcel por la muerte de un septuagenario en Bilbao

Ha defendido que la víctima sufrió una “muerte natural” a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria

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La acusación particular ha mantenido su petición de 30 años de prisión para el acusado de acabar con la vida de un septuagenario en Bilbao, cuyo cuerpo fue hallado en su domicilio en octubre de 2021, por un delito de asesinato con alevosía y robo con violencia.

La acusación popular, representada por la asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales del País Vasco, Gehitu, también se ha reafirmado en su petición de alrededor de 29 años de cárcel al considerar que concurre la agravante de discriminación por orientación sexual y un delito de estafa informática.

Por su parte, la Fiscalía solicita 16 años de prisión por homicidio y estafa, mientras que la defensa reclama la libre absolución.

Un acusado con varias condenas previas

Los hechos enjuiciados, cuarto proceso que afronta el acusado —que ya cumple tres condenas que superan los 37 años de prisión por delitos de asesinato, intento de homicidio y estafa continuada—, están relacionados con la muerte, el 5 de octubre de 2021, de un hombre de 73 años de cuya cuenta bancaria se sustrajeron 3.000 euros minutos después de su fallecimiento.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este martes la quinta y última jornada del segundo juicio con resultado de muerte contra Nelson D.M.B., en la que las partes han elevado las calificaciones provisionales a definitivas.

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Este miércoles se entregará el objeto del veredicto al jurado para que inicie sus deliberaciones.

Contacto a través de una aplicación

El acusado y la víctima se habrían conocido a través de una aplicación de contactos para homosexuales y este caso sería una de las cinco muertes de las que Nelson D.M.B. está formalmente acusado.

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Durante la sesión, el Ministerio Público ha considerado “demostrado, más allá de toda duda razonable”, que el acusado cometió los hechos que se le atribuyen, apoyándose en los “numerosos indicios acreditados”.

En su alegato, la Fiscalía ha insistido en que víctima y acusado contactaron el día de los hechos a través de una aplicación de contactos sexuales y que, ya en el domicilio del septuagenario, en el barrio bilbaíno de Txurdinaga, Nelson D.M.B. le aplicó la técnica del ‘mataleón’ con la intención de “obtener beneficio económico”.

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Posteriormente, habría efectuado desde el móvil de la víctima dos transferencias bancarias por un valor conjunto de 3.000 euros a una cuenta de su titularidad antes de trasladarse al domicilio donde residía, en la calle Cantera.

La Fiscalía ha incidido en que el acusado actuaba siguiendo siempre el mismo “patrón” y que, cuando agotaba el dinero obtenido de una víctima, buscaba otra para conseguir “nuevos ingresos”.

La gran mayoría de los damnificados serían hombres homosexuales, que vivían solos, con una situación económica holgada y residentes en un radio de 1.000 metros de su propio domicilio.

El abogado de la familia de la víctima ha defendido que existen pruebas de que el acusado contactó con el fallecido, le envió una fotografía, concertó una cita y realizó las transferencias bancarias a una hora próxima a la muerte.

Asimismo, ha sostenido que Nelson actuó con alevosía, ya que la víctima se encontraba “relajada, esperando una agradable velada” cuando sufrió el ‘mataleón’, una técnica que “no tiene por qué dejar huella alguna”.

La defensa niega cualquier implicación

La acusación popular ha recordado las sentencias condenatorias ya impuestas al acusado y ha afirmado que no puede considerarse “un asesino perfecto”. “No es un genio malévolo y ha dejado muchos rastros”, ha añadido.

Por su parte, el abogado defensor ha rechazado que se haya probado la culpabilidad de su cliente. “No le mató. No tuvo nunca ningún encuentro con él. Nunca estuvo en el domicilio y nunca tuvo contacto telefónico”, ha enfatizado.