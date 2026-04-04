Álex González ha compartido con sus seguidores su primer beso junto a su novia Carla Virgó

El actor ha felicitado a la 'influencer' por su cumpleaños: "Hoy celebramos tu vida… y yo tengo la suerte de formar parte de ella"

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No hay duda de que el actor Álex González está enamorado. Hace sólo un mes se confirmaba su noviazgo con la influencer Carla Virgós gracias a unas imágenes de la pareja en la que visitaban una vivienda en obras, después de practicar deporte con sus bicicletas.

Un paseo abrazados, cogidos de la mano y una sonrisa mostraba la química entre ellos y el intérprete parece haber encontrado a la mujer de su vida.

Alex González presume de su amor con Carla Virgós el día del cumpleaños de la 'influencer'

Sus redes sociales son el escaparate a través del que muestra su felicidad y cómo está viviendo su historia de amor con Carla. La mejor muestra ha sido la romántica felicitación de cumpleaños que le ha dedicado el protagonista de 'El príncipe' a su chica.

Se trata de un 'reel' en el que se dan un apasionado beso bajo una nube de fuegos artificiales. Junto a esta publicación, el actor sólo necesita una frase para decirle todo a su novia: "Hoy celebramos tu vida... y yo tengo la suerte de formar parte de ella".

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La respuesta de Carla a la felicitación de Álex González

Una imagen y unas palabras que lo dicen todo y que no han tardado en encontrar la respuesta de la cumpleañera.

"Te quiero con todo mi corazón", respondía en la publicación la misma Carla Virgós.

Aunque llevan poco tiempo juntos, al menos de cara a la galería porque hasta ahora han intentado llevar su relación con la máxima discreción, Álex González y Carla están enamorados y nada mejor que gritarlo a los cuatro vientos.

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La relación entre Álex y Carla

Aunque al principio intentaron mantener esta nueva relación algo más apartada del foco mediático, las imágenes que ambos compartieron de su viaje a Bali hicieron saltar todas las alarmas. A pesar de que evitaron aparecer juntos en ninguna fotografía, su complicidad era evidente.

Conocida en redes sociales como 'shark girl' o 'chica tiburón', Carla es una amante de la naturaleza, el deporte y el buceo, aficiones que comparte con su actual pareja y que han sido el mejor escenario para consolidar su historia de amor.

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Los planes de Álex y Carla

Era en el mes de febrero cuando se podía ver felices, cómplices y cada vez más integrados en su rutina en común a Álex González y Carla Virgós. Tan solo unas semanas después de que se confirmase su relación a principios de este mismo año, la pareja decidía darle rienda suelta al amor paseando su complicidad por las calles de Madrid y afianzando su historia a pasos agigantados.

En esa ocasión, el actor aprovechaba el descanso que está viviendo en el terreno profesional para disfrutar de una relajada jornada junto a su chica, con la que se mostró especialmente atento y cariñoso. Agarrados de la cintura, ambos se alejaban de su coche para llegar caminando a uno de los centros comerciales más conocidos de la ciudad, donde compartieron charla y risas antes de entrar en las instalaciones, de lo más acaramelados, como una pareja más de enamorados.

Lejos de esconderse, Álex y Carla ya comparten gran parte de su rutina en Madrid y presumen de felicidad siempre que tienen ocasión. La pareja también aprovechó un hueco durante la jornada para visitar las obras de la que será la futura casa del actor, situada en una exclusiva urbanización de las afueras de la ciudad. Demostrando que la opinión de su novia sí le importa, el intérprete la llevó ante la que será su nueva casa para recorrer juntos la obra e interesarse por los avances que poco a poco se están dando en ella.

Ambos, con el casco reglamentario, recorrieron las diferentes estancias del que será el nuevo hogar del actor, una vivienda de más de 800 m2 de parcela divididos en tres plantas, cinco baños, piscina y un gran jardín privado.