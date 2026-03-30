Celia Molina 30 MAR 2026 - 11:56h.

Poco después del fallecimiento de su padre, Emilia Van Der Beek ha cumplido 10 años y su madre ha publicado una emotiva foto

James Van Der Beek y su mujer, Kimberly, renovaron sus votos dos días antes de su muerte: así fue la emotiva ceremonia

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El pasado 11 de febrero, la familia de James Van Der Beek, el inolvidable protagonista de la serie 'Dawson Crece', informó de su prematura muerte. El actor murió a los 48 años, tras pasar dos luchando contra un cáncer colorrectal que descubrió por un mínimo cambio en sus deposiciones y a pesar de haberse gastado buena parte de sus ahorros para financiar sus tratamientos.

James llegó a subastar algunos de los recuerdos que se quedó de la serie para pagarse una medicación que, es Estados Unidos, no está financiada por el sistema. A pesar de sus intentos, y tras faltar al homenaje que sus compañeros de reparto le habían organizado para recaudar fondos a su favor, el actor entró en la fase final de la enfermedad hasta que falleció, dejando desolados a sus mujer y a sus seis hijos.

"Hace tan solo unos meses..."

El pasado jueves, 26 de marzo, su hija Emilia celebró su cumpleaños sin él por primera vez. Y, por ello, su viuda, Kimberly Van Der Beek, publicó una tierna foto de padre e hija sobre la que escribió: "Hace tan solo unos meses maravillosos. Te echo de menos, mi amor". Una felicitación que llega poco después del vídeo que la propia Emilia, de 10 años, se grabó el día en que su padre hubiera cumplidos los 49 y en el que, además de reconocer su dolor, daba algunos consejos sobre cómo transitar el duelo:

"Mi padre ya no sufre", dijo Emilia en un vídeo

"Como probablemente sabéis, mi padre ha fallecido. Hoy es su cumpleaños y lo más importante cuando alguien fallece es hablar con él y dejar salir tus emociones. Si lo echas de menos, puedes llorar. Puedes hablar con él. Yo hablo con mi padre todos los días. Empiezo con una frase y le digo: Hola, papá. Te echo de menos y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte. Simplemente le cuento cómo me ha ido el día, cómo me siento, y le cuento a mi familia cómo me siento. Sé que él puede oírme, pero yo no puedo oírlo a él", dijo en una grabación que su madre publicó en sus redes sociales.

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Para aquellos niños (o adultos) que se encontrasen en una situación similar a la suya, la niña compartió también sus sentimientos más profundos: "Tienes que sentirles en tu corazón, porque están en tu corazón. Te están cuidando. Son parte de tu cuerpo y están en un buen lugar. Sé que mi padre está en un buen lugar. Ya no sufre. Está en el cielo, por encima de las nubes, con Dios y el Señor", concluyó, emocionando a todos los seguidores del actor y de la familia.

Gracias a sus donaciones, la mujer y los hijos de James han recibido una desorbitante cantidad de dinero para poder seguir adelante. Su entorno es consciente del tremendo gasto que supuso para toda la familia la enfermedad del actor, si bien éste, antes de morir, les compró un rancho valorado en 4,8 millones de dólares para que continuasen con su vida de la mejor forma posible.