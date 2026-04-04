Equipo Outdoor 04 ABR 2026 - 13:03h.

Carlos Lozano se pronuncia y aclara cómo es su relación actual con Cristina Piaget tras ganar 'GH DÚO'

Carlos Lozano reaparece y habla de su recuperación física y novedades en el campo tras ganar 'GH DÚO'

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La relación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget durante su participación en 'GH DÚO' fue una auténtica montaña rusa. El presentador y la modelo conectaron en seguida y se mostraron muy fuertes ante los roces de convivencia con el resto de sus compañeros, pero también vivieron sus propias crisis, lo que hizo tambalear su relación en varias ocasiones. Tras el reality, dejamos de seguir la evolución de sus idas y venidas, así que nos preguntamos ¿en qué punto se encuentran ahora? Carlos Lozano lo aclara.

La última vez que les vimos juntos fue en la final de 'GH DÚO', donde Carlos Lozano se convirtió en flamante ganador de la edición y Cristina Piaget le recriminaba algo mientras el presentador celebraba su triunfo. De hecho, ella misma tuvo que aclarar qué le había dicho a Carlos en plena celebración. Días después, Carlos Lozano se confesaba en '¡De viernes!' y revelaba durante su entrevista en plató si estaba dispuesto a abrirse al amor con Cristina Piaget. Pasadas las semanas, ¿ha habido algún avance entre ellos?

Carlos Lozano aclara cómo es su relación actual con Cristina Piaget

Dejando la tensa convivencia atrás, ¿cómo es la actual relación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget? Ahora pueden disfrutar de una relación más controlada, sin el peso del reality y la dura convivencia. Fueron muchos los planes que hicieron en la casa de 'GH DÚO', pero ¿los están llevando a cabo o se ha enfriado la cosa entre ellos? El propio Carlos Lozano lo aclara en unas declaraciones que ha concedido a Europa Press al acudir a un evento.

Existía cierta posibilidad de que Cristina Piaget también fuese a ese evento y podrían así haber coincidido, pero se ve que no ha podido ser. El ganador de 'GH DÚO' lamente que esto no haya sucedido: "Me gustaría haberla visto, pero bueno, ya la llamaré o ya quedaremos". Cuando le preguntan cómo están las cosas con ella, esta es su respuesta: "Yo siempre he estado bien con Cristina". Pero Carlos Lozano no se caracteriza por entrar tan poco en el detalle.

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"Lo que pasa es que bueno, hay unos fans que dicen que están con ella y que yo la he traicionado, cosa que es mentira. Yo creo que ella me ha traicionado, cosa que también es mentira. A mí Cristina me dio la vida en la casa, las cosas como son. Me dio la vida y lo visteis todos. Hemos discutido como discutimos los amigos y como hay que discutir. Cuando no nos entendíamos, discutíamos, pero yo la quiero mucho a Cristina. La querré siempre", añade.