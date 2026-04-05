Equipo Outdoor 05 ABR 2026 - 13:02h.

Lola García lanza un mensaje de apoyo a su novio, Kiko Rivera, tras su entrevista en '¡De viernes!'

Kiko Rivera asegura que está dispuesto a actuar como mediador entre su madre y su hermana: "Voy a poner todo de mi parte"

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Kiko Rivera ha concedido una dura entrevista a '¡De viernes!' nada exenta de polémica. El hijo de Isabel Pantoja no solo abordó con detalle cómo se ha gestado la inesperada reconciliación que han llevado a cabo su madre y él, sino que aprovechó su intervención en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para atacar duramente a Irene Rosales, su exmujer y madre de sus dos hijas. Tras esto, Lola García, actual novia de Kiko Rivera, se ha pronunciando mostrando su apoyo al DJ.

Kiko Rivera dijo querer paz mental, pero no dudó en hablar mal de Irene Rosales durante su intervención en '¡De viernes!'. Dijo cosas tan duras como "Cuando te pagan todo, se vive muy bien. Cuando te lo pagan todo, eso tiene un nombre", frases muy cuestionables que no han pasado para nada desapercibidas y que han sido muy criticadas por la gran mayoría de los colaboradores de programas de televisión como 'Fiesta' o del propio '¡De viernes!'.

El mensaje de Lola García tras la polémica entrevista de Kiko Rivera

A pesar de lo duro que se mostró Kiko Rivera con Irene Rosales y con Jessica Bueno (llegó a decir de ellas "me la pelan"), Lola García, quien dicen que ha tenido un papel decisivo en la reconciliación madre e hijo, se ha mostrado al lado de su pareja y no ha dudado en lanzarle un mensaje de apoyo. La bailarina acompañó a Kiko a un evento y pudo disfrutar de lo que se vivió en el local: "Orgullosa de ti y de tu trabajo. Qué locura es acompañarte y vivir de cerca lo que la gente te quiere. Pusiste a bailar hasta los de seguridad ayer. Eres único", han sido sus palabras a través de sus redes sociales.

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Irene Rosales reacciona y responde al ataque de Kiko Rivera

Irene Rosales ha reaccionado a esta dura entrevista de su expareja. Kiti Gordillo pudo hablar con ella y la periodista y colaboradora de 'Fiesta' reveló el contenido de su conversación en el programa presentado por Emma García: "No le gustó nada la actitud que ha tenido su ex marido. Ella no va a descalificar nunca al que es el padre de sus dos hijas", fueron algunas de sus conclusiones después de ver a Kiko Rivera hablar tan mal de ella en el programa.

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La llamativa respuesta de Guillermo, novio de Irene Rosales

Guillermo, actual novio de Irene Rosales, tampoco se ha quedado callado y decidió dar la cara y defender a Irene de las graves acusaciones de su exmarido. Fue a través de un story de Instagram donde, con una fotografía de Irene de fondo, escribió las siguientes palabras: "Gran persona, gran madre, gran hija, familiar donde las haya, gran compañera, amiga de sus amigas, educada, alegre, sonriente, guerrera, luchadora, pero sobre todo tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Cariño, que la vida te siga sonriendo y dando lo que tanto te mereces. ¡RESPETO!