Claudia Martínez responde a todas las polémicas del gender reveal de su bebé

Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 18:48h.

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Claudia Martínez y Mario González celebraron el pasado fin de semana una fiesta de 'gender reveal' para desvelar el sexo de su bebé, que será el primer hijo de ella y el segundo de él, que tiene un niño llamado Hugo fruto de su relación con Sheila González. En la celebración descubrieron que están esperando una niña y muchos de sus seguidores les dejaron bonitos mensajes en Instagram, pero también les han llovido las críticas por dos motivos relacionados con esta fiesta, a las que la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha respondido en exclusiva en 'En todas las salsas'.

A los influencers les han criticado en las redes sociales por usar ropa de bebé rosa para indicar que el sexo de su bebé es femenino y por el susto que se llevó su perrito en plena celebración. Los colaboradores del programa que presenta Vai y que está disponible al completo en Mediaset Infinity se han posicionado y han dado su opinión sobre estas polémicas.

Claudia Martínez ha enviado un audio a Alba Carrizo, colaboradora de 'En todas las salsas', para explicarse y responder a las críticas que le han llovido en redes. "Nosotros lo hicimos con la mejor intención", ha comentado la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', cuyas declaraciones al completo tienes en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!