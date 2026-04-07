Nicole Delgado destapa el contenido del mensaje que ha recibido de Ylenia Padilla

Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 19:19h.

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Nicole Delgado, colaboradora de 'En todas las salsas', ha regresado al programa - que ya está disponible al completo en Mediaset Infinity - con varias informaciones que compartir, como que Ylenia Padilla le ha enviado un mensaje después de que ella hiciera un vídeo en sus redes sociales hablando sobre su reaparición televisiva con un Scoop en '¡De viernes!'.

En el vídeo que encabeza este artículo, Nicole explica qué le dijo la que fuera participante de 'GH VIP' en el mensaje que le escribió. "Yo creo que toda villana de una película tiene una historia por la que se convirtió en villana y para mí lo de Ylenia fue una de las historias más injustas", ha comentado la canaria, que añadía: "Nos hemos olvidado de la generosidad que tuvo durante mucho tiempo con el colectivo LGTBIQ+, hay que darle la oportunidad de pedir perdón y perdonarse ella, yo no tengo la responsabilidad de decidir a quien perdono".

Nicole también le ha enviado un mensaje en directo a la de Benidorm para invitarla a 'En todas las salsas' porque Vai y el resto de los colaboradores sueñan con entrevistarla.