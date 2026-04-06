Rocío Molina 06 ABR 2026 - 13:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha apostado por una firma británica para el vestido que ha lucido en la fiesta 'gender reveal' de su bebé

Claudia Martínez estalla ante las críticas por lo ocurrido con su perro en el ‘gender reveal’: “No somos malas personas”

Compartir







Claudia Martínez ha vivido uno de los momentos más especiales de su vida: la fiesta 'gender reveal' donde la exconcursante de 'Supervivientes' ha conocido el sexo del bebé que espera con Mario González. Para una ocasión tan especial y cargada de emoción, la influencer ha dado una lección de estilo con un sofisticado look con el que ha presumido de tipazo en este primer trimestre de embarazo.

La que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha escogido para este día inolvidable un vestido para realzar la silueta con escote halter y cintura con caída asimétrica y drapeada. Una idea que es tendencia y que favorece y hasta llega a ocultar su incipiente barriguita de embarazada.

La creadora de contenido de 27 años se ha decantado por el modelo Akari de la firma británica Club L London con este vestido midi que destaca por la combinación de texturas: el cuerpo ceñido a la figura y su falda de satén con caída fluida que aporta un toque sofisticado y seductor para este evento.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi reacciona al anuncio del embarazo de Claudia Martínez con Mario González

Vestido ideal para futuras mamás: precio y características

En color crema o champagne, este vestido largo de cuello alto y con falda de satén es una pieza que describen en su web como ideal para futuras mamás que buscan elegancia sin renunciar a la comodidad. Y, para destacar aún más la abertura central en la espalda, Claudia Martínez ha optado por un recogido de coleta pulida y pendientes de aro con detalle de perla y así no quitar nada de protagonismo al vestido con su melena extra larga.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para completar este sofisticado look, la exconcursante de 'Supervivientes' ha escogido un maquillaje natural y luminoso, aunque su mejor complemento ha sido la sonrisa permanente que ha tenido en todo momento y que se ha visto en los vídeos y fotos que ha compartido junto a su familia y amigos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una elección que tiene un precio de 225 euros de un modelo que tal como dice la página web de la marca "está hecho para entradas y momentos inolvidables". Y, este es, sin duda, uno de los más especiales para Claudia Martínez y Mario González.

El incidente con su vestido

Aunque la exconcursante de 'Supervivientes' ha ido espectacular a la revelación del sexo de su bebé no ha faltado una anécdota relacionada con su vestido que la influencer ha contado a través de sus redes. "Antes de salir de casa se me rompió la cremallera", ha explicado mostrando el problema y el no tener un plan B más que las manos de su suegra.

"Literalmente tuve que recibir a nuestros amigos medio en bolis, pero es que si no me pasa algo, no soy yo", ha admitido con buen humor después de que este incidente la pusiera de los nervios, pero tuviese una buena solución.