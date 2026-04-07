El rapero Offset, exmarido de Cardi B, hospitalizado tras recibir un disparo en Florida: su estado de salud

Según ha confirmado su representante, el incidente tuvo lugar en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood

Cardi B está embarazada de su cuarto hijo: es el primero que tendrá con el jugador de la NFL, Stefon Diggs

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El rapero Offset, exintegrante del grupo Migos y exmarido de Cardi B, se encuentra hospitalizado tras resultar herido en un tiroteo que tuvo lugar el pasado lunes, 6 de abril, en Florida, Estados Unidos. El artista, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, continúa bajo observación médica.

"Podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca", ha asegurado el representante del cantante a 'Page Six'.

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Según ha trascendido y ha podido confirmar su manager, Offset fue alcanzado por un disparo en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, situado en la ciudad de Hollywood, al norte de Miami. El incidente se produjo alrededor de las 19:00 horas en la zona del aparcacoches del complejo.

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Todo indica que el rapero se encontraba en el lugar poco antes del suceso e incluso habría interactuado con algunos fans momentos antes del tiroteo. Poco después se produjeron los disparos que terminaron con el artista herido y trasladado de urgencia al Memorial Regional Hospital en Hollywood.

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"Por ahora, parece que va a estar bien. Está en el hospital y no se encuentra en la UCI", ha afirmado una fuente cercana al rapero a la revista 'People'.

Asimismo, la policía del condado de Seminole ha señalado: "Llegamos al lugar de inmediato y la situación se controló rápidamente. Dos personas han sido detenidas por la policía. La investigación continúa. El lugar es seguro y no existe ninguna amenaza para el público. Las operaciones siguen con normalidad".

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Por el momento, las autoridades no han confirmado si Offset era el objetivo directo del ataque o si se trató de un incidente en el que quedó involucrado de forma accidental. Tampoco se ha aclarado el motivo del tiroteo.

Cabe recordar que Takeoff, cuyo nombre real era Kirsnick Khari Ball, compañero de Offset en Migos, fue asesinado a tiros en noviembre de 2022.

Sobre Offset y su matrimonio con Cardi B

Offset también es conocido por su mediática relación con Cardi B, con quien contrajo matrimonio en 2017.

La pareja tiene tres hijos en común, hasta que finalmente la rapera decidió separarse y comenzaron un proceso de divorcio en 2024 tras años de acusaciones de infidelidad. Ahora, la rapera está embarazada de su cuarto hijo, el primero que tendrá con el jugador de la NFL, Stefon Diggs.

Offset saltó a la fama como miembro del trío de hip-hop Migos, junto a Quavo y Takeoff. El grupo se convirtió en uno de los más populares del rap de la década de 2010 con temas como 'Bad and Boujee', marcando tendencia dentro del género trap.

Tras la disolución del grupo, el artista continuó su carrera en solitario con varios proyectos discográficos y colaboraciones con otros grandes nombres de la industria musical. El año pasado lanzó su último álbum, 'KIARI', en honor a su nombre de nacimiento.