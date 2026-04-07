El motivo por el que Rodri Fuertes no quiere que su hija en común con Marta Castro nazca todavía

Natalia Sette 07 ABR 2026 - 18:48h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' está haciendo todo lo posible para que su pareja Marta Castro no de a luz todavía

Marta Castro, embarazada de 9 meses, se queda encerrada en el baño antes de realizarse una importante prueba

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La recta final del embarazo de Marta Castro está siendo de todo menos tranquila. A pocos días de dar a luz a su primera hija junto a Rodri Fuertes, la influencer está viviendo una mezcla constante de nervios y emoción. Y es que, en medio de la incertidumbre sobre cuándo llegará el bebé, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ explica por qué no quiere que nazca todavía.

Desde hace días, Marta viene compartiendo con sus seguidores sus sensaciones ante un posible parto inminente . Entre comentarios de su entorno, teorías sobre la luna y sus propias dudas, la fecha del nacimiento parece cada vez más imprevisible. Pero ahora hay un nuevo factor en juego: un partido del Real Madrid que Rodri no quiere perderse por nada del mundo.

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Marta ha compartido una conversación en la que se refleja perfectamente esta situación. “Amor, me voy a ir a dar un paseo ahora, como de una hora o así”, le dice Marta con total naturalidad. Sin embargo, la reacción de Rodri no se hace esperar: “Tú no te vas a dar ningún paseo que tienes que estar tranquila”.

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El exconcursante de ‘Gran Hermano’ insiste en que lo mejor es que descanse. “Tienes que descansar, túmbate, yo te hago la comida y lo que haga falta”, le dice, dejando claro que está completamente volcado en el cuidado de Marta… aunque con un interés oculto.

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Y es que ese mismo día se disputa el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, y Rodri tiene planes de asistir. “Qué gusto, podría jugar el Madrid contra el Bayern todos los días”, comenta Marta entre risas, viendo como su chico está haciendo todo por ella con tal de que esté en calma.

La influencer no ha dejado pasar la oportunidad de bromear con la situación. “Hay un señor que se llama Murphy, que tú has estado todos los días aquí conmigo en el sofá y hoy que te vas al Bernabéu…”, dice, dejando caer lo que muchos están pensando: que justo ese día podría ponerse de parto.

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Consciente de ello, Rodri intenta tranquilizarla, aunque sin ocultar cierta preocupación. “Yo vengo echando leches”, asegura, prometiendo que volvería rápidamente en caso de que ocurra algo.

Por si fuera poco, Marta añade más leña al fuego con una predicción familiar: “Es muy probable que hoy justo decida salir porque encima mi hermana, que es medio bruja, dice que va a nacer el día 8. Esta noche me pongo de parto”.

La pareja sigue tomándose la situación con humor, aunque la realidad es que el nacimiento puede producirse en cualquier momento. Entre bromas, nervios y planes futboleros, lo que está claro es que la llegada de su hija es inminente… y que Rodri cruza los dedos para que no coincida exactamente con el partido.