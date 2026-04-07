Sofía Suescun y Kiko Jiménez reciben un aluvión de críticas tras mostrar su compra semanal

Natalia Sette 07 ABR 2026 - 17:51h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' desvelan el lugar dónde hacen su compra y el precio y reciben todo tiempo de comentarios negativos

Sofía Suescun y Kiko Jiménez ponen a la venta una de sus casas y aclaran su situación inmobiliaria

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez vuelven a situarse en el centro de la polémica en redes sociales. Después de la controversia que generaron hace unas semanas al compartir su compra semanal en un supermercado , los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han decidido dar un giro y apostar por el pequeño comercio. Sin embargo, vuelven a recibir un aluvión de críticas por ello.

En esta ocasión, la ganadora de ‘Gran Hermano’ y el colaborador televisivo han mostrado cómo realizan su compra en una frutería y carnicería halal, defendiendo las ventajas de este tipo de establecimientos. “La compra en el pequeño comercio, donde está lo bueno, bonito y barato”, comienza diciendo Kiko al inicio del vídeo.

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Durante el recorrido, ambos enseñan con entusiasmo los productos que van escogiendo. Tomates “de los de verdad, de los que saben a tomate”, pepinos, berenjenas, puerros, remolacha o calabacines “de tamaño envidiable” van llenando sus bolsas. También destacan los limones, asegurando que “uno de aquí equivale a media bolsa de cualquier supermercado”. Para ellos, no hay duda: se trata de “fruta de la mejor calidad”.

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La visita continúa con la carne, donde presentan a Yasin, uno de los trabajadores del establecimiento. “Aquí estamos con Yasin, que nos va a poner de la mejor carne que hay por aquí”, dice Kiko, mostrando la cercanía y confianza que han generado con el vendedor.

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Otro de los productos que más ha llamado la atención han sido los dátiles. “Siempre nos preguntan de dónde los sacamos tan grandes, mirad esta pedazo de caja por 14€”, señala Sofía. A esto se suman huevos y papas que, según ellos, tienen mejor precio que en grandes superficies. En total, la pareja asegura haber gastado 75 euros, una cifra que ha sorprendido a muchos teniendo en cuenta la cantidad de productos adquiridos.

“Lo bueno del pequeño comercio es que nuestro amigo Yasin no cobra las bolsas”, añade Kiko entre risas, a lo que le dice: “Eres un fenómeno”, evidenciando el buen ambiente durante la compra.

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Como era de esperar, el vídeo no ha pasado desapercibido. Muchos seguidores han aplaudido su decisión de apoyar el comercio local y destacan la relación calidad-precio de los productos. Sin embargo, otros han sido muy críticos. Algunos cuestionan los controles sanitarios de este tipo de establecimientos, mientras que otros insisten en la importancia de consumir productos de origen nacional.

Comentarios como: “Siempre hay que mirar el origen de las verduras, por el tema de los pesticidas y venenos utilizados en otros países que no cumplen la normativa de sanidad” o “Comprarle a españoles” han llenado rápidamente la publicación que Sofía y Kiko subieron sin intención de generar ninguna controversia.

Lejos de entrar en polémicas directas, Sofía y Kiko han optado por reaccionar dando “me gusta” a los comentarios positivos y respondiendo a quienes destacan la amabilidad del frutero. “Es el mejor”, han contestado, reafirmando su experiencia. Parece ser que ni siquiera apostar por el pequeño comercio ha sido suficiente para esquivar la polémica.