Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 14:53h.

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El viernes pasado, Edmundo Arrocet se sentó en el plató de '¡De viernes!' para hablar de la polémica portada del libro que pretende publicar hablando de su relación con María Teresa Campos. Terelu Campos no pudo medirse con él en directo porque un problema de salud le impidió acudir a su puesto de trabajo como colaboradora del programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Ya la semana anterior, la hermana de Carmen Borrego había anunciado en su programa que le había salido un orzuelo del estrés que había vivido en los últimos días, en los que su hija, Alejandra Rubio, anunció que espera un segundo hijo junto a Carlo Costanzia y que se retira de la televisión temporalmente.

Ahora, Terelu ha revelado que tiene que pasar por quirófano para que le "extirpen" este orzuelo y ha explicado que no pudo ver la entrevista de Bigote Arrocet. Cristina Tárrega ha desvelado que habló con la madre de Alejandra Rubio y que entiende su situación porque considera que ha vivido muchas situaciones de estrés que le han provocado "una bajada de defensas".

Giovanna González ha recordado que cuando Alejandra Rubio anunció su primer embarazo, Terelu Campos se quedó sin voz: "Al final se le acumula todo de los nervios".