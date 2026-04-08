Estela Grande enseña la reacción de sus padres a la noticia del embarazo: “Les hablé fatal”

Natalia Sette 08 ABR 2026 - 19:19h.

La exconcursante de 'GH VIP' comparte, por primera vez, cómo les contó a sus padres que estaba embarazada

Estela Grande se sincera sobre su postparto y desvela que tiene diástasis: en qué consiste y cómo tratarlo

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Estela Grande, tres meses después de convertirse en mamá por primera vez, ha enseñado la reacción de sus padres a la noticia del embarazo. Un momento muy especial e íntimo que la exconcursante de ‘GH VIP’ había decidido guardarse para su círculo más cercano pero que ahora ha decidido publicarlo y compartido con sus seguidores.

Era junio de 2025 y Estela acababa de llegar de su viaje junto a Juan Iglesias a Santorini. Hacía muy poco tiempo que se había enterado de que esperaban un bebé y ni siquiera les había dado tiempo de ir a una ecografía. Aún así, la influencer estaba demasiado ilusionada como para no compartirlo con dos de las personas más importantes de su vida.

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“Uno de los momentos más especiales de mi vida. Estaba taaaan nerviosa que creo que hasta les hablé fatal”, ha comenzado escribiendo junto al video en el que le cuenta a sus padres la gran sorpresa. En el ‘reel’ se ve cómo la creadora de contenido se acerca a sus padres, sentados en el jardín, con una caja en la mano.

Al haber vuelto de un viaje, fue la excusa perfecta. “Les traigo un regalito de Santorini. Abridlo a la vez que es uno para los dos”, les dice Estela haciéndoles entrega del regalo. Nada más abrirlo, su madre Susana lo capta desde el primer momento. “No me lo creo. No me lo puedo creer”, dice tapándose la boca de la sorpresa.

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Su padre en cambio tarda algo más en darse cuenta. Tras preguntar varias veces ¿Qué es?” con el predictor en la mano, le hace la pregunta definitiva: ¿Estás embarazada? Ella, que ya ha comenzado a llorar de la emoción, asiente y se levanta para abrazarlos. “Me hace mucha ilusión”, dice la madre también con lágrimas en los ojos.

Junto al video, la exmujer de Diego Matamoros explica el momento exacto en el que decidió compartir la noticia con ellos. “Fue nada más volver de nuestro viaje, donde nos enteramos que estaba embarazada, no podía esperar ni un minuto más a contárselo a mis padres y compartir con ellos todo desde el minuto 1”, ha escrito con total sinceridad. En ese momento, ninguno era consciente de que no venía solo un bebé, venían dos.

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“Aquí aún no sabíamos que venían 2, no me había hecho ni eco, solo una analítica que salió con los niveles de hCG sospechosamente altos”, ha terminado diciendo. La bonita reacción de los padres refleja la relación tan cercano que tienen con ella y la ilusión que les hizo saber que serían abuelos pronto.