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Laura, participante de 'Casados a primera vista', ha concedido unas declaraciones en exclusiva a Telecinco.es y nos ha contado la decisión que ha tomado relacionada con su familia y su situación laboral tras los comentarios que su padre le hizo a la madre de Lorenzo.

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Los expertos del programa le pidieron a los participantes de 'Casados a primera vista' hacer un ejercicio de confianza y decidir si querían ver los móviles de sus parejas. Lorenzo y Laura decidieron mostrárselos y eso originó una de las mayores broncas que tuvieron durante la experiencia y es que ella descubrió que la madre de él le daba consejos sobre cómo debía comportarse para conquistarla.

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Pero no solo eso y es que supo gracias a mirar este chat que su padre le había dicho a la madre de Lorenzo un comentario sobre ella y sus desempeño laboral. Laura se mostró muy decepcionada en ese momento y nos ha contado en exclusiva la decisión que ha tomado que implica a su familia y a su situación laboral. También se ha mojado al dar el nombre de las dos compañeras con las que no tiene relación en la actualidad:

Natalia, Estefanía, Ana, Luciana y Ainhoa han reaccionado a las declaraciones de Laura y han comentado con qué compañeras se llevan bien y con cuáles no tienen relación, ¡dale al play!