Natalia Sette 10 ABR 2026 - 08:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre los cambios que ha sufrido su cuerpo durante los primeros meses de embarazo

Claudia Martínez estalla ante las críticas por lo ocurrido con su perro en el ‘gender reveal’

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Claudia Martínez no para de experimentar cambios en su cuerpo desde que se quedó embarazada. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ tiene ya 19 semanas de gestación y, tras compartir los incidente que ocurrieron en un ‘gender reveal’ , se ha sincerado sobre los problemas que le están ocasionando las transformaciones físicas durante el embarazo.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado compartiendo todos los pasos que ha dado desde que anunció que esperaba su primer hijo junto a Mario González. Reacciones, primeras ecografías , primeros síntomas… y ahora ha sido el turno de los cambios. Dónde más lo ha experimentado es, sin duda, en el tamaño de su pecho.

Ya había dado alguna pincelada sobre el tema en sus ‘stories’, subiendo alguna que otra foto y explicando que el embarazo era el motivo del aumento de tamaño. “Me preguntasteis mucho si me había cambiado las prótesis y yo no sabia donde meterme”, decía hace algunas semanas. Ahora, ha querido profundizar en el tema.

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“El tema del cuerpo es un tema eh”, ha escrito a través de sus ‘stories’. En la imagen aparece una conversación que ha tenido con una seguidores. “Cariño toca comprar bikinis, se te salen las lolas”, le dice una usuario sobre una foto que ha subido en bikini. Ella no duda en contestarle divertida y darle la razón: “JAJAJA pues este es una M, es el más grande que tengo”

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Aunque se lo intenta tomar con humor, la realidad es que este tipo de cambios no le están sentado del todo bien. “Hice un pedido pero todavía está en camino. Perdón, pero estos dos días tengo que ir con ellas medio fuera”, ha aclarado sobre la captura de pantalla.

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A pesar de llevar el pecho operado, Claudia no ha sido nunca de tener un gran busto, por tanto, ha tenido que modificar su vestimenta para poder adaptarse. “Creedme que es muy incómodo para mí”, ha asegurado. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ intenta poco a poco adaptarse a todo lo que está experimentando su cuerpo estas semanas.

Esto no ha hecho más que empezar y según siga avanzando su embarazo, la creadora de contenido irá notando muchos más síntomas. Ella misma ha prometido a sus seguidores que continuará hablando del tema con total transparencia, pues no pretende mostrar solo la parte positiva de esta etapa, quiere compartir su realidad y que su comunidad la acompañe en cada paso.