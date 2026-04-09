Claudia Martínez desvela los incidentes que hubo detrás de cámara en su ‘gender reveal’

Natalia Sette 09 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta todo lo que pasó en su fiesta de revelación de sexo que le generaron bastante estrés

El sofisticado look de Claudia Martínez para celebrar la 'gender reveal' de su bebé: precio y detalles

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Claudia Martínez no ha dejado de compartir todo lo que ocurrió en su ‘gender reveal’. Desde que descubrieron que serían papás de una niña , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ no pueden ocultar su emoción. Aunque todo salió bien y la pareja se quedó contenta con el resultado, hubo varios incidentes que le provocaron mucho estrés a la influencer.

Días después de la celebración, Claudia continúa compartiendo detalles de la polémica revelación de sexo . El lugar de la fiesta, la comida que repartieron, la tarta…y el vestido que escogió. Este último le dió bastantes problemas. “Antes de salir de casa se me rompió la cremallera del vestido. No porque fuera pequeño ni nada, simplemente la cremallera estaba mal”, ha compartido junto a una foto donde se observa la rotura.

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El vestido lo pidió varias semanas atrás y que, según sus palabras, “no fue barato” por lo que cuando vio la cremallera rota, se puso bastante nerviosa. “La verdad es que tenía un plan B que me encantaba pero me iba un poco grande”, ha continuado diciendo. Sin una solución a la vista, tuvo que recurrir a su suegra para ver si podía arreglarlo.

“Mi pobre suegra y Carlos Soler se tiraron literalmente una hora ayudándome con el vestido. Al final acabaron quitando la cremallera entera y cosiéndome el vestido de pie”, ha desvelado. Todo esto con la fiesta ya empezada y los invitados llegando.

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“Literalmente tuve que recibir a nuestros amigos medio en bolis pero es que si no me pasa algo no soy yo”, ha recordado entre risas. Ahora lo recuerda como una divertida anécdota pero en ese momento, su cara era la plena imágen de la preocupación.

Por si fuera poco, cuando estaban a punto de sacar la tarta, una vez ya habían descubierto el sexo, la vida le tenía otra sorpresa, y no grata. “Se me hizo caca una paloma en el vestido. Y a Mario el día anterior le pasó lo mismo dos veces. ¿Se supone que es algo bueno no?”, ha puesto en un video en el que se ve cómo intenta taparlo con una pegatina.

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Un ‘gender reveal’ lleno de altibajos pero del que no pudieron salir más contentos. A pesar de la polémica con su perro y los incidentes que ocurrieron, Claudia y Mario lo recordarán con mucho cariño, pues será siempre el día en el que descubrieron que iban a ser papás de una niña.