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REAPARICIÓN RONNA KEITH

Ronna Keith, viuda del padre de Julio Iglesias, desvela a 'El tiempo justo' la razón real por la que ha concedido una entrevista con sus hijos

Ronna Keith desvela a 'El tiempo justo' la razón real por la que ha concedido una entrevista con sus hijos
Ronna Keith en su entrevista para Antonio Lleida. Telecinco
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Ronna Keith, viuda del padre de Julio Iglesias, ha reaparecido esta semana en la revista 'Hola' para conceder una entrevista junto a los dos hijos que tuvo con el doctor Iglesias Puga, Jaime y Ruth, con motivo del que hubiera sido su 25 aniversario de boda; pero Antonio Lleida, periodista de 'El tiempo justo', ha podido hablar con ella y ha revelado la verdadera razón por la que la exmodelo ha vuelto a conceder una entrevista, justo un año después de que le concediera una a él para ser emitida en Telecinco después de años alejada del foco mediático.

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El periodista ha explicado que a Ronna, que ahora tiene 63 años y vive en Estados Unidos, le cuesta mucho conceder entrevistas y que el motivo por el que se ha animado a posar en la portada de una cabecera tan conocida es para expresar su apoyo a Julio Iglesias, hermano mayor de sus hijos, con el que tienen una buena relación aunque no le ven desde que tuvo lugar la pandemia del coronavirus en 2020: "Le tienen mucho cariño a él y a Miranda toda la familia y que esa fue una de las razones principales por las que posaron toda la familia en la revista".

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